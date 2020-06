HJK pestasi 18-vuotiaan huippulupauksen Tanskasta

HJK on vahvistanut rivejään viime viikkoina.

Pyry Hannola siirtyy Helsinkiin Midtjyllandista.

Veikkausliigan HJK on pestannut 18-vuotiaan nuorten maajoukkuepelaajan Pyry Hannolan tanskalaisesta FC Midtjyllandista. Keskikenttäpelaaja Hannolan sopimus jatkuu kauteen 2021 ja sisältää option kaudesta 2022.

– Pyry on taitava, monipuolisen syöttövalikoiman omaava vasenjalkainen pelaaja, jolla on vahva ymmärrys peruspelaamisesta. Hän sopii hyvin HJK:n pelitapaan ja tuo pallollista laatua erityisesti hyökkäyspelin vaiheisiin. Tämän lisäksi Pyry on erittäin määrätietoinen ja tavoitteellinen huippu-urheilija, joten hänen pelaajaprofiilissaan moni asia täsmää HJK:n määrittelemiin vaatimuksiin, HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula sanoi seuran nettisivuilla.

Hannola debytoi kotimaisessa jalkapalloliigassa jo 15-vuotiaana RoPSin paidassa.