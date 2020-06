Hallituksen uusi linjaus otettiin ilolla vastaan Kuopiossa – ”Antaa uskoa tulevaan”

Veikkausliigaseura KuPSin toimitusjohtaja on huojentunut paranevasta koronatilanteesta.

Veikkausliigan hallitsevan mestarin Kuopion Palloseuran innokkaimpien kannattajien pääsy katsomoon varmistuu, kun hallitus höllensi ulkotilaisuuksien katsomorajoituksia heinäkuun alusta. Katsomoon voi ottaa enemmän kuin aiemmin linjatut 500 katsojaa, jos katsomossa on käytössä useita katsomolohkoja tai rajattavissa olevia alueita.

– Meillä on noin 1 200 kausikorttilaista. Uusi linjaus turvaa, että he pääsevät kaikki matsiin, joten yksi ongelma on ratkennut. Ei tule painetta alkaa maksaa kausikorttien hintoja takaisin, sanoi KuPSin toimitusjohtaja Jarmo Heiskanen STT:lle.

Heiskanen arvioi, että sektoriajattelulla ja turvaväleillä KuPS saa kotistadionilleen 1 500–2 000 katsojaa. Viime kauden yleisölukuihin savolaisseura ei silti pääse, sillä viime vuonna keskikatsojamäärä oli 2 814.

Noin tuhannen katsojan vähennys ottelua kohden vähentää seuran tuloja merkittävästi. Paikattavaa taloudessa on muutenkin, sillä KuPSin toimitusjohtaja arvioi seuran yhteistyökumppanisopimusten menetykset 200 000–300 000 euroksi koronakevään osalta.

Kautensa HIFK-vierasottelulla 1. heinäkuuta aloittavalla KuPSilla on heinäkuussa kolme kotiottelua, joissa tulevat vastaan Inter, FC Lahti ja SJK.

Katsomolinjaukset voivat helpottua taas elokuussa, ja Heiskanen on toiveikas.

– Tämä heinäkuun päätös antaa uskoa tulevaan, että tauti pystytään voittamaan. Me haluamme antaa turvallisen ympäristön seurata jalkapalloa, Heiskanen korosti.

Koronaviruksen laantumisesta on merkkejä, ja Heiskanen toivoi, että syksyllä voitaisiin päästä jo lähelle normaalitilannetta.