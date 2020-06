Veikkausliigan otteluohjelma julkaistiin – näillä peleillä odotettu kausi alkaa!

Jalkapallon Veikkausliiga sai otteluohjelmansa.

Koronaviruksen myötä viivästynyt miesten jalkapallon Veikkausliiga alkaa 1. heinäkuuta viidellä ottelulla, kun hartaasti odotetulla avausillalla otellaan pelit Ilves–IFK Mariehamn, SJK–TPS, FC Lahti–HJK, HIFK–KuPS ja Haka–Honka. Avauskierroksen täydentää seuraavana iltana ottelu Inter–RoPS.

Liiga kertoo, että sarjajärjestelmä on pääpiirteissään sama kuin viime kaudella. Runkosarja pelataan kaksinkertaisena eli joukkueille tulee 22 ottelua, joista viimeiset pelataan 24. lokakuuta. Sen jälkeen runkosarjan kuusi parasta jatkavat mestaruussarjaan ja kuusi viimeistä haastajasarjaan. Kausi päättyy 22. marraskuuta. Jokainen joukkue pelaa siis yhteensä 27 ottelua. Lopputurnausta viimeisestä europaikasta ei nyt pelata.

– Otteluohjelma on nyt valmis ja viimeinkin päästään pelaamaan. Haluamme tehdä tästä onnistuneen ja iloisen, kaikille turvallisen kauden, kertoo liigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa tiedotteessa.

– Virus kaikkine seurauksineen tuotti meille haastavan tilanteen. Kauden alusta lähti kolme kuukautta, loppuun saatiin lisättyä yksi. Kaikki ovat ymmärtäneet, että tässä tilanteessa tarvitaan joustamista, jotta pystymme rakentamaan järkevän mittaisen ja tasapainoisen sarjan, Marjamaa jatkaa ja kiittelee stadioneidensa turvallista käyttöä työstäneitä seuroja.

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia, ja Marjamaan mukaan jatkosarjat voivat olla "vaikeimmassa tilanteessa" liipasimella. Vähintään 22 ottelua tulee kuitenkin olla luvassa.

– Kaiken varalta ohjelmaan on jätetty siirtopäiviä, ja tarvittaessa maajoukkueiden Fifa-päiviä voidaan käyttää myös liigan otteluille. Vaikeimmassa tilanteessa meillä on valmius jättää jatkosarjat pois. Olemme linjanneet, että pelataksemme tasapainoisen ja tasapuolisen kauden meidän on pelattava vähintään kaksinkertainen sarja eli 22 ottelua joukkuetta kohti.

Europelit voivat tuoda isojakin muutoksia

Kesään tuovat oman mausteensa myös europelit, joissa on mukana neljä liigajoukkuetta: KuPS karsii Mestareiden liigaan, Ilves, Inter ja Honka pelaavat Euroopan liigan karsinnassa. Euroopan jalkapalloliitolta Uefalta odotetaan päätöksiä europelikuvioista 17. kesäkuuta.

– Uefan päätös voi johtaa vielä isoihinkin muutoksiin, jotta europeleihin osallistuvat joukkueet pystyvät pelaamaan kesän karsintaottelut niin optimaalisesti kuin tässä tilanteessa on mahdollista. Lähtökohta meillä on se, että heinäkuuhun ei enää tulisi muutoksia. Muutokset ovat sitä todennäköisempiä, mitä pidemmälle ohjelmassa mennään, Marjamaa sanoo.