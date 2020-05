Lukio läpi 15 vuodessa! Sakari Mattila uskoo tehneensä Suomen ennätyksen

Vuonna 2005 lukion aloittanut Sakari Mattila sai vihdoin tänä keväänä käteensä päättötodistuksen.

Ammattijalkapalloilijan urallaan kotimaan lisäksi Italian, Englannin, Sveitsin, Norjan ja Tanskan kentät nähneellä Sakari Mattilalla on aihetta juhlaan.

Mattila, 30, pokkasi tänä keväänä lukion päättötodistuksen helsinkiläisestä Mäkelänrinteen urheilulukiosta lähes 15 vuotta sen jälkeen, kun hän aloitti lukio-opinnot syksyllä 2005.

– Muutamat kurssit jäi käymättä, kun muutin ulkomaille. Ja kirjoituksistakin tuli vähän vaikeat. Se jäi sitten roikkumaan, Mattila sanoo.

– Mutta vihdoin ja viimein sain päättötodistuksen!

Jos kuva ei näy laitteellasi, voit katsoa sen täältä.

Urallaan Huuhkajissakin pelanneen HJK:n kasvatin opinnot jäivät tauolle, kun hän solmi 19-vuotiaana syksyllä 2008 monivuotisen sopimuksen Italian Serie A:n Udineseen.

Ajatus roikkumaan jääneistä opinnoista alkoi kuitenkin vuosien saatossa painaa takaraivossa. Loukkaantumiskierre on pitänyt keskikenttämiehen viime vuosina tiuhaan sivussa peleistä, joten Mattila päätti saattaa aikoinaan kesken jääneen projektin maaliin.

– Märsky on ollut urheilijoille joustava ja teki sen tosi helpoksi. Sain lopulta aikuisiällä käytyä kurssit etänä. Muutaman kokeen tein, kun olin loukkaantuneena Suomessa.

– Mutta eivät ne ihan ilmaiseksi tulleet. Viimeinen vuosi on pitänyt painaa kursseja. On ollut ruotsia, italiaa, historiaa...

Mattila arvelee, että 15 vuoden lukiorupeama saattaa olla historiallisen pitkä.

– Saattaa olla Suomen ennätys. Rehtori Vesa Vihervä muisteli juuri eilen, että jollakin koripalloilijalla oli tainnut myös mennä yli kymmenen vuoden.

Ylioppilasta Mattilasta ei kuitenkaan ainakaan vielä tullut, sillä kirjoituksia hän ei suorittanut.

– Toistaiseksi riittää päättötodistus. Kun nyt on toisen asteen opinnot tehtynä, niin se avaa mahdollisuuksia opiskella muualla.

– On vähän suunnitelmia jatko-opiskeluun, mutta vielä kun en ole päässyt mihinkään kouluun, niin en viitsi sen tarkemmin puhua. Se on vain unelmointia tällä hetkellä, mutta sen verran vähemmän uraa on edessä kuin takana, että pitää vähän jo miettiä.

Mattila (16) oli maajoukkueen luottomiehiä ennen vuonna 2017 alkanutta loukkaantumissumaansa. Kuva EM-karsinnoista lokakuulta 2015.

Mattilalla on riittänyt arjessa opiskelun ohessa myös muutakin tekemistä. Hänen ja norjalaisen Kristine-vaimonsa perheeseen syntyi loppuvuodesta 2018 kolmostyttäret.

– Onhan tässä ollut aika paljon hässäkkää, Mattila naurahtaa.

– Silloin kun lapset syntyivät, asuimme neljä kuukautta sairaalassa. Silloin mulla leikattiin myös polvi ja jouduin makaamaan vain sängyssä, niin pystyin tekemään samalla hyvin kouluhommia.

Mattila jakoi alla olevan kuvan itsestään ja lapsistaan toukokuun alussa Instagramissa.

Mattila palasi täksi kaudeksi Veikkausliigaan ensi kertaa sitten vuoden 2013. Seuraksi valikoitui HIFK.

Koronatilanne pani kuitenkin paletin uusiksi. Tällä tietoa kauden on määrä alkaa heinäkuussa.

– Harjoitukset on nyt vasta viikko sitten aloitettu kahdeksan hengen ryhmissä. Odotan jo hirveästi, että pääsisi pelaamaan. Nyt on taas ihan uusi into jalkapalloon, kun tulin takaisin Suomeen.

– Sain jo vähän maistiaisia, kun Talissa oli yksi derbymatsi HJK:ta vastaan. Meidän fanit on huikea porukka, ja niiden edessä olisi huikeaa päästä pelaamaan mahdollisimman nopeasti. Toivotaan, että se onnistuisi.

Mattila (kesk.) nähtiin edellisen kerran Veikkausliigassa kesällä 2013 kasvattajaseuransa HJK:n paidassa.

Toista kymmentä vuotta reissuelämää viettäneen Mattilan on tarkoitus asettua nyt perheineen Suomeen.

Ulkomaat eivät ole enää kiikarissa.

– En sano koskaan ei, mutta kun perheen kanssa mietimme vaihtoehtoja, niin todennäköisesti olemme täällä pidemmän aikaa. Se oli ajatus nyt kun palasimme.

– Kolmen vuoden sopimus HIFK:n kanssa kattaa aika monta jäljellä olevista pelivuosista ja olen täysin sitoutunut IFK:hon, Mattila sanoo.