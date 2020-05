Pallokerhossa keskustellaan Veikkausliigan käynnistämisestä sekä IFK Mariehamnin pelaajan vakavasta rikosepäilystä.

IFK Mariehamn tiedotti tiistaina purkaneensa törkeistä rikoksista epäillyn pelaajansa sopimuksen. Pallokerhossa Janne Oivio ja Ville Väänänen keskustelevat siitä, toimiko IFK tilanteessa oikein, vai menikö heidän toimintansa vasten Suomen syyttömyyden olettamisen periaatetta.

Ohjelman pääaihe on Veikkausliigan käynnistyminen 1. heinäkuuta. Kauden alkamisen alla on yhä paljon kysymyksiä, joihin ei tiedetä vastausta. Miten toimitaan, jos pelaajat alkavat antaa positiivisia koronavirusnäytteitä? Miten testaamisesta ja seurannasta pidetään huolta, kun paikalla on 500 ihmistä? Onko turvallista aloittaa pelejä ilman kattavaa testaamisen ja seurannan järjestelmää?

Lisäksi ohjelmassa keskustellaan uudesta viiden vaihdon tilapäissäännöstä sekä muutamasta muusta ajankohtaisesta asiasta.

