Raiskausepäilyjen vuoksi vangittu pelaaja sai potkut – seurapomo kertoo vaikean ratkaisun taustat

IFK Mariehamnin puheenjohtaja Dan Mikkola kertoo, että ratkaisu ei ollut helppo.

IFK Mariehamn tiedotti tiistaina purkaneensa pelaajansa sopimuksen. Pelaajaa epäillään raiskauksista ja pahoinpitelystä.

Pelaaja vangittiin viime torstaina todennäköisin syin epäiltynä raiskauksesta ja pahoinpitelystä. Epäilyt koskevat kahta törkeäksi luokiteltua raiskausta, yhtä raiskausta sekä yhtä pahoinpitelyä.

Seuran puheenjohtaja Dan Mikkola kertoi tiistaina puhelimitse Ilta-Sanomille, että seura sai muutamaa päivää ennen pelaajan pidätystä (7.5.) omista lähteistään tiedon, että jotain vakavaa oli sattunut.

– Eräs henkilö tuli seurajohtajamme puheille ja sanoi, että yhden pelaajan kanssa voi olla ongelmia. Minä kuulin sen seurajohtajaltamme, joten minulla oli kolmannen käden tietoa. Tietoja oli mahdotonta vahvistaa siltä pohjalta, mutta aloimme välittömästi pohtia mahdollisia jatkotoimenpiteitä, Mikkola sanoi.

Pelaaja on parhaillaan vangittuna Turussa. Tapaus on ravistellut koko Maarianhaminaa ja erityisesti IFK:ta, jossa pelaaja oli monille läheinen.

– Seurassa vallitsee shokki ja järkytys. On järkyttävää, kun henkilöä, jonka kaikki tuntevat ja jotkut pitävät hyvänä ystävänään, syytetään näin vakavista rikoksista, joihin kuuluu seksuaalista väkivaltaa.

Syyttömyysoletus ja seuran arvot vastakkain

Mikkola ja muu seuran johtokunta päätti pelaajan sopimuksen purkamisesta maanantaina. Ratkaisu ei ollut helppo.

– Tämä asia on mietityttänyt todella paljon. Suomi on länsimainen demokratia ja oikeusvaltio. Täällä ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan ja se on täysin selvää. Oikeus ei ole tehnyt mitään päätöksiä kuin vangitsemisen osalta. Emme edes tiedä, nostetaanko pelaajaa vastaan syytteitä, Mikkola puntaroi.

Yhdellä puolella vaakakuppia on syyttömyysolettamus. Toisella on epäilyn vakavuus, todennäköisin syin tehty vangitsemispäätös sekä seuran omat arvot.

Takaraja syytteen nostamiselle käräjäoikeudessa on 30. kesäkuuta. Veikkausliiga alkaa vasta päivä sen jälkeen.

IFK Mariehamn löi HJK:n viime kaudella Veikkausliigan pudotuspeleissä.

Epäilty pelaaja voisi siis vapautua pelaamaan juuri ennen kauden alkua.

Mikkola painottaa, että johtokunnan oli pohdittava, millaisten pelaajien se haluaa kantavan IFK:n vihreävalkoisia värejä.

– Me olemme jalkapalloseura, joka pelaa Veikkausliigassa, mutta meillä on myös 500 junioria, joista 30 prosenttia on tyttöjä ja nuoria naisia. Ydinkysymys on tämä: Onko mahdollista, että kahdesta törkeästä raiskauksesta, yhdestä raiskauksesta ja yhdestä pahoinpitelystä todennäköisin syin vangittu pelaaja voisi pukea IFK:n paidan ylleen ja juosta kentälle?

– Vastaus on ei. Kerta kaikkiaan. Hän ei voi edustaa meitä, vaikka totta kai tiedostan, että lain silmissä hän on syytön kunnes toisin todistetaan.

Korvaaja haussa

Arvokysymys painoi voimakkaasti IFK-johdon vaakakupissa.

Mikkola kertoo, että seura sai sosiaalisessa mediassa ja muuallakin painetta sen suhteen, miten heidän pitäisi toimia. Puheenjohtaja hyväksyy, että kaikki eivät välttämättä ole ratkaisun kanssa yhtä mieltä.

Hän kantaa ratkaisusta vastuun.

– En voi ottaa kantaa siihen, tuomitaanko hänet oikeudessa. Minulla ei ole faktoja tai oikeustieteellistä koulutusta, jonka pohjalta voisin kommentoida. Mutta näin raskaiden syytösten ja meidän arvojemme välinen ero on liian suuri, Mikkola summasi.

Kokonaan oma asiansa on, että IFK Mariehamnin on korvattava nyt erottamansa pelaaja jossain vaiheessa uudella hankinnalla.

Se ei vielä ole talousvaikeuksistakin kärsivän IFK:n tärkein ratkaistava asia, mutta Mikkola myöntää, että korvaaja aiotaan etsiä.

– Liigassa pelataan täydet 27 peliä, mutta kaksi kuukautta normaalia lyhyemmässä ajassa. Se asettaa kovia paineita jo ennen tätä tapausta ohuelle pelaajaringillemme.