Podcast: Mitä sarjalle tapahtuu, jos pelaajalla todetaan koronatartunta ja kausi on jo käynnissä? Veikkausliigan pomo kertoo vaikeasta valmistautumisesta

Timo Marjamaa on Pallokerhon tuorein vieras.

Veikkausliigan on määrä alkaa 1. heinäkuuta. Liigan piti alkaa jo huhtikuussa, mutta koronaviruspandemia perui tai siirsi käytännössä koko maailman urheilutapahtumat.

Pallokerho saa vieraakseen Veikkausliigan toimitusjohtajan Timo Marjamaan, joka kertoo, miten liiga valmistautuu alkavaan kauteen. Avoimia kysymyksiä on monia: miten pelaajia testataan, jos lainkaan, tartuntojen minimoimiseksi? Mikä on paras malli katsojien päästämiseksi peleihin, kun raja on tiukka? Mitä tapahtuu, jos yhdellä pelaajalla todetaan virustartunta? Koska europelit pelataan, jos pelataan?

Marjamaa on huolissaan seurojen tilasta pandemian keskellä. Pelien pelaaminen pienillekin yleisöille on tärkeää. Pitkän tähtäimen tulevaisuudesta kukaan ei oikein osaa sanoa mitään. Epävarmuustekijöitä on niin monta.

