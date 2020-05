Liigajalkapalloilijat saivat keskiviikkona helpottavan tiedon – kauden alku lähestyy: ”Valoa tunnelin päässä”

Veikkausliiga alkaa näillä näkymin heinäkuussa, Kansallinen liiga jo kesäkuussa. Mitä mieltä pelaajat ovat keskiviikon isosta jalkapallouutisesta?

Jalkapallon ystäville kantautui keskiviikkona iloisia ja odotettuja uutisia: koronaviruksen vuoksi kauden alkuaan siirtäneiden miesten Veikkausliigan ja naisten Kansallisen liigan starttipäivämäärät julkaistiin.

Veikkausliigan on näillä näkyminen määrä alkaa 1. heinäkuuta, Kansallisen liigan 13. kesäkuuta.

Pitkään epätietoisuudessa eläneille pelaajille uutinen oli helpottava.

– Tätä on odotettu. Olen itse ollut koko ajan siinä uskossa ja toivossa, että kausi pelataan. Vähän olen silti pelännyt, kun olin lukenut siitäkin mahdollisuudesta, että kautta ei pelattaisi lainkaan, SJK:n kapteeni Mehmet Hetemaj sanoo.

Paljon on vielä epäselvää esimerkiksi yleisömääriin liittyen, ja pelaajat odottavat Hetemaj’n mukaan toimintamalleja ja ohjeistuksia. Mutta:

– Tämä on ensimmäinen askel, valoa tunnelin päässä. Olen todella iloinen, keskikenttäpelaaja iloitsee.

Mehmet Hetemaj on poikkeusaikana saanut treeniseuraa pojastaan Luanista.

Veikkausliigan tavoite on pelata alkava kausi samoin kuin viime vuonna eli ensin pelataan kahdentoista joukkueen kaksinkertainen runkosarja. Tämän jälkeen joukkueet jaetaan kuuden joukkueen yksinkertaisiin jatkosarjoihin. Mikäli epidemiatilanne muuttuu syksyllä, varaudutaan Veikkausliigassa pelaamaan kausi myös kaksinkertaisena sarjana ilman jatkosarjoja.

Tällä tietoa joukkueharjoittelu voi alkaa 1. kesäkuuta. Nyt pelaajat ovat harjoitelleet omatoimisesti tai pienryhmissä koronarajoitukset huomioiden.

– Ennen tätä periodia oltiin hyvässä kunnossa, ja mun käsityksen mukaan kaikki ovat pitäneet hyvin kuntoaan yllä. Ei kukaan ole päästänyt itseään mihinkään rapakuntoon. Pienryhmätreeneissä on näyttänyt siltä, että omalla ajalla on tehty töitä. Pian voidaan alkaa rakentaa siihen päälle, FC Hongan kapteeni Duarte Tammilehto sanoo.

Tammilehto tiivistää todennäköisesti melko monen jalkapalloilijan ajatukset kuvaillessaan keskiviikkoista uutista ”helpottavaksi”.

– Nyt on taas selkeä suunta, mitä kohti treenata kun päivämäärä on lyöty lukkoon.

Duarte Tammilehto ja muut FC Hongan pelaajat pääsivät viime kauden päätteeksi juhlimaan Veikkausliigan pronssimitaleita.

Tammilehdon mukaan FC Hongan pelaajat ja valmentajat ovat tsempanneet toinen toisiaan ja tunnelma on epätietoisuudesta huolimatta pysynyt hyvänä. Jalkapalloa, joukkuetovereita ja kunnon pelejä on kuitenkin ollut ikävä.

– Kun on itsekseen treenannut ja juossut jossain metiköissä niin on huomannut, ettei se ole mun leipälaji. On kuitenkin tottunut siihen, että on pelaajia ympärillä. Joukkuekaverit tuovat arkeen paljon iloa.

Pelaajat alleviivaavat, että koronaviruksen aiheuttama uhka on syytä ottaa vakavasti.

– Lähiviikkoina tulee varmasti lisäselvitystä siitä, mikä kentillä voi muuttua koronan vuoksi, Hetemaj sanoo.

– Olen lukenut esimerkiksi siitä, ettei saisi sylkäistä tai niistää, mutta ne voivat olla vähän hankalat muistaa kun peli on täydessä vauhdissa, hän naurahtaa.

Tammilehto kertoo luottavansa asiantuntijoihin.

– Jos he sanovat, että on hyvä mennä pelaamaan niin sitten on hyvä mennä pelaamaan. Pitää tietysti olla varovainen, koska korona on meidän keskuudessa yhä. Mutta sitten kun pelit käynnistyvät, niin ei futista oikein voi pelata ilman kontaktia

Kansallinen liiga starttaa jo kesäkuussa

Siinä missä miesten joukkueet saavat kuukauden aikaa joukkuetreenien aloituksesta pelien alkuun, naiset starttaavat pelinsä jo kesäkuun puolivälissä. Joukkueena ehditään treenata pari viikkoa.

– Tällä hetkellä tuntuu, että se tulee suht’ nopeasti, kun ei olla kuitenkaan joukkueena päästy harjoittelemaan. Mutta tilanne on tietysti sama kaikille, HJK:n Linda Ruutu pohtii.

– Olen luottavainen sen suhteen, että näitä päätöksiä tekevät kuuntelevat asiantuntijoita.

Linda Ruutu otti viime kauden päätteeksi vastaan HJK:n voittaman mestaruuspokaalin sisäministeri Maria Ohisalolta.

Kansallinen liiga on suunniteltu aloitettavaksi 13. kesäkuuta, mikäli koronatilanteessa tai viranomaisohjeistuksessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Liiga pelataan 18 ottelukierroksen kaksinkertaisena sarjana.

Ruutu kertoo pystyneensä harjoittelemaan kohtuullisen hyvin poikkeusaikana. HJK on aloittanut pienryhmäharjoittelun tällä viikolla.

– Kun saa pari viikkoa treeniä alle, niin eiköhän se pallo taas pysy hallussa!