Jalkapallon Veikkausliiga alkaa heinäkuussa

Kausi kestää heinäkuusta marraskuuhun.

Veikkausliiga tiedotti tulevan kauden alusta virallisesti keskiviikkona.

Kausi alkaa keskiviikkona 1. heinäkuuta ja kauden on määrä päättyä lauantaina 21.11.

Veikkausliigan tavoite on pelata alkava kausi samoin kuin viime vuonna, tiedotteessa kerrotaan. Ensin pelataan kahdentoista joukkueen kaksinkertainen runkosarja. Tämän jälkeen joukkueet jaetaan kuuden joukkueen yksinkertaisiin jatkosarjoihin.

Jokaisen joukkueen on tarkoitus pelata yhteensä 27 ottelua, kattaen 22 ottelun runkosarjan ja viiden ottelun jatkosarjan.

Viime kaudella käyttöön otettuun uuteen sarjajärjestelmään sisältyvää lopputurnausta viimeisestä europaikasta ei pelata kaudella 2020. Tämä muutos on tilapäinen ja koskee vain tätä poikkeustilannetta.

Mikäli epidemiatilanne muuttuu syksyllä, varaudutaan Veikkausliigassa pelaamaan kausi myös kaksinkertaisena sarjana ilman jatkosarjoja. Palloliitto tekee lopullisen päätöksen Veikkausliigan sarjajärjestelmää koskien.

– Nyt on saatu hyviä uutisia, kun rajoitustoimenpiteitä on alettu purkaa. Näillä näkymin joukkueet pääsevät aloittamaan täysipainoisen joukkueharjoittelun kesäkuun alussa ja kausi vihelletään käyntiin heinäkuussa. Halusimme pelaajille vähintään kolmen viikon täysipainoisen harjoittelujakson ennen kauden alkua, joten heinäkuun alku on meille varhaisin mahdollinen ajankohta käynnistää Veikkausliiga, liigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa toteaa tiedotteessa.

– Käymme jatkuvasti tiivistä keskustelua terveysviranomaisten kanssa varmistaaksemme niin pelaajien kuin yleisönkin turvallisuuden, kun jalkapallo palaa kentille, Marjamaa päättää.

Palloliitto tiedotti aiemmin keskiviikkona, että naisten jalkapalloliiga käynnistyy lauantaina 13. kesäkuuta, mikäli koronatilanteessa tai viranomaisohjeistuksessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Liiton tiedotteen mukaan naisten liigan seuroissa on valmistauduttu erilaisiin toimenpiteisiin, mikäli kauden aikana ilmenee koronatartuntoja.