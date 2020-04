Yli 500 ihmisen tapahtumien kieltäminen veti Veikkausliigan ja Superpesiksen pomot hiljaisiksi

Kesällä pelattavien kotimaisten palloilusarjojen alkaminen on edelleen hämärän peitossa.

Hallituksen keskiviikkoinen linjaus kieltää yli 500 ihmisen yleisötapahtumat Suomessa edelleen heinäkuun loppuun saakka ei jouduttanut kotimaisten jalkapallo- ja pesäpallosarjojen avausta.

Lajien pääsarjoista niin jalkapalloliigan kuin Superpesiksenkin oli määrä ottaa uusi alku kesäkuussa, mutta tulevaisuus on epävarma.

Sekä miehille että naisille oli laadittu Superpesiksessä uusi otteluohjelma, jonka aloituspäivät olisivat 2. ja 3. kesäkuuta.

Jalkapalloliigassa on puhuttu ympäripyöreämmin kesäkuusta, jolloin pääsarjan olisi määrä alkaa.

Alun perin jalkapalloliigan ja Superpesiksen piti päästä vauhtiin huhtikuussa.

Kun koronavaara alkoi näyttää Suomessakin todelliselta, hallitus linjasi maaliskuussa rajoitukset joukkotapahtumien yleisömäärille ja palloilun pääsarjat jäivät lähtötelineisiin.

Jalkapalloliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa ei ota kauden alkuun jyrkästi kantaa ennen kuin tutustuu kunnolla hallituksen tiedonantoon.

– Se pitää käydä läpi ajatuksella. Pitää selvittää, mikä heinäkuun loppuun ulottuva joukkotapahtumien yleisökatto oikein on. Hallituksenhan pitäisi 3. toukokuuta tarkastella, mitä tapahtuu 13. toukokuuta saakka voimassa olevalle yli kymmenen hengen kokoontumisrajoitukselle, Marjamaa kertoi STT:lle.

Ilman yleisöä?

Keski-Euroopan suuret jalkapalloliigat ovat valmiita pelaamaan ilman yleisöäkin, kunhan kausi saadaan kunnialla päätökseen.

– Meidänkin on pohdittava kaikkia skenaarioita, jos on mahdollista aloittaa pelikausi vaikka sitten rajoituksilla. On seurattava, mitä THL ja aluehallintoviranomaiset sanovat. Ehkä tämä lähipäivinä selkiytyy, Marjamaa pohti.

Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta ei keskiviikkona kommentoinut hallituksen linjausta jatkaa yleisötapahtumia koskevia rajoituksia.

– Liittomme johtoryhmä kokoontuu torstaina. En kommentoi asiaa, koska Superpesis ei ole mikään yhden miehen show, Pitkäranta sanoi.