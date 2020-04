Suomalainen miljonääri avasi lompakkonsa rakkaan seuran tueksi – tällainen on joukkueen pelastanut hyväntekijä

Liikemies Anders Wiklöf haluaa pelastaa IFK Mariehamnin koronan kynsistä.

Koronaviruspandemia runtelee huippu-urheilua ja niin seurat, toimihenkilöt kuin urheilijatkin ovat koetuksella. Pienten paikkakuntien seurat ovat erityisen kovilla, ja vaikea tilanne on käsillä myös Maarianhaminassa.

Ahvenanmaan alle 12 000 asukkaan pääkaupunki on isännöinyt Veikkausliigan pelejä jo vuodesta 2005 lähtien. Piskuinen IFK Mariehamn on aina joutunut luottamaan paikallisiin tukijoihin pystyäkseen pyörittämään ammattimaista toimintaa niin pienessä ympäristössä.

Kukaan ei liene ollut tärkeämpi yksittäinen tukihenkilö kuin paikallinen liikemies Anders Wiklöf. Wiklöf on tukenut seuraa mm. omistamansa Wiklöf Holding-yhtiön sponsorituen muodossa jo yli vuosikymmenen ajan, ja keskiviikkona seura kertoi, että Wiklöf on luvannut pitää huolen seurasta myös pandemia-aikana, kun sen normaalit muut tulovirrat ovat vähissä.

– Ilman sponsorointia meillä ei olisi edellytyksiä pelata liigassa, ja Anders Wiklöfin jatkaminen kanssamme eteenpäin on erittäin tärkeää – aivan kuten muutkin sponsorimme. Varsinkin korona-aikoina olemme todella kiitollisia, että meillä on edelleen sponsorituloja. Pääsponsori on erityisen tärkeä. Minulle tulee turvallinen olo kun tiedä, että Anders Wiklöf on takanamme, seuran puheenjohtaja Dan Mikkola kertoo tiedotteessa.

Wiklöf, 73, on koulutukseltaan kokki, mutta loi omaisuutensa liikemiehenä. Hän rakensi vuosikymmenten mittaan suuryrituksen, jonka liikevaihto on liki 350 miljoonaa euroa. Wiklöf omistaa yhtiönsä kokonaan itse.

Wiklöf aloitti autokauppiaana 23-vuotiaana ja myi Mercedes-Benzejä Ahvenanmaalla. Myöhemmin hän käynnisti rinnalla muita liiketoimia, ja tänä päivänä Wiklöf Holdingiin kuuluu mm. hotelleja, kauppoja, laivojen taxfree-myyntiä, kiinteistö- ja matkailualaa, logistiikkaa ja ambulanssihelikoptereita.

Lisäksi Wiklöf omistaa merkittävän osan Ålandsbankenista.

– Kaikkialla on vaikeaa, ja nyt on todella erityinen tilanne käynnissä. Samalla minusta on tärkeää osoittaa uskoa tulevaisuuteen. IFK Mariehamnin jalkapallojoukkue on tärkeä symbooli koko Ahvenanmaalle. Siksi mielestäni on oikea aika jatkaa pääsponsorina. Olen pääsponsori 13. vuotta peräjälkeen ja tänä vuonna minä henkilökohtaisesti sponsoroin, Wiklöf kertoo.

Wiklöfin omistama hotelli Arkipelag on ollut virallisesti IFK:n pääsponsori 12 vuoden ajan, mutta silläkin on vaikeaa, kun matkailuala on pysähtynyt liki tyystin pandemian vuoksi.

– Uskon, että tämä on parempi ratkaisu. Kun jalkapallo jatkuu niin uskon, että IFK:lla voi olla hyvä kausi uuden joukkueensa ja valmentajansa kanssa.

IFK Mariehamn voitti Veikkausliigan kaudella 2016. Vanha runko hajosi mestaruusvuoden jälkeisinä kausina ja seura uudistui voimakkaasti etenkin viime talven aikana. Uusi päävalmentaja on ruotsalainen Lukas Syberjski.