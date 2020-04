Suomessa asuvat ulkomaalaiset kertovat korona-arjestaan – Antonio huomasi, mitä ihmiset tekivät toisin Italiassa ja Espanjassa

Kolme ulkomaalaista veikkausliigapelaajaa, kolme tarinaa koronasta. Niitä yhdistää huoli perheestä.

Perhe koronaviruksen runtelemassa Espanjassa. Äiti töissä pariisilaisessa sairaalassa. Huoli Ruotsin koronalinjauksista.

Koronaviruskriisin vaikutukset iskevät jokaiseen eri tavalla. Moni on koronan vuoksi joutunut eroon perheestään, kun rajoja on suljettu ympäri maailman.

Kolme Suomessa asuvaa jalkapallon Veikkausliigassa pelaavaa ulkomaalaisvahvistusta kertoo oman koronatarinansa.

Antonio Reguero, HJK

Kolmen kauden ajan RoPSia edustanut espanjalaismaalivahti Antonio Reguero, 37, siirtyi täksi kaudeksi HJK:hon vuoden sopimuksella. Hänen perheensä on Madridissa. Espanjan koronatilanne on yksi Euroopan huonoimmista. Reguero yritti saada vaimonsa ja 7-kuukautisen poikansa Suomeen reilun kuukauden ajan. He ovat Suomessa kirjoilla ja poika on syntynyt Rovaniemellä, mutta paluu Suomeen tyssäsi pitkään peruttuihin lentoihin.

Maalivahti Antonio Reguero on valmiina, alkaa kausi milloin tahansa. Nyt hän kehottaa kaikkia pysymään kotona ja noudattamaan sääntöjä.

”Tämä tilanne ei ole helppo kenellekään. On harmillista, että emme pysty treenaamaan ja pelaamaan normaalisti, mutta paras asia, jonka voimme tehdä on pysyä kotona. Yritän pitää itseni kiireisenä ja pysyä positiivisena.

Odotan, että perheeni pääsee tänne. Tässä on ollut monia vaikeuksia, heidän lentonsa on peruttu kolmisen kertaa. Olen nähnyt seitsemän kuukauden ikäisen poikani viimeksi kaksi kuukautta sitten, kun kävin tauolla Espanjassa. Silloin näin häntä muutaman päivän ajan, mutta se ei ole tarpeeksi. On vaikeaa nähdä häntä vain videon välityksellä. Hän hymyilee, enkä voi olla hänen kanssaan. Se on rankkaa, mutta en minä voi vain mennä nurkkaan itkemään. On oltava positiivinen. Kaikki päiväni olisivat pilalla, jos vaan ajattelisin jatkuvasti kuinka olen ulkomailla ilman perhettäni.

Suomessa koronaviruskriisiä hoidetaan mielestäni hyvin. Täällä ei ole vielä niin paljon virukseen sairastuneita. Oli hyvä, että Uusimaa eristettiin ja ravintolat ja baarit suljettiin. Kun virus alkoi levitä Espanjassa ja Italiassa, ihmiset eivät kuunnelleet varoituksia ja se levisi laajalle. Suomessa ihmiset kunnioittavat sääntöjä ja kuuntelevat hallituksen ohjeita.

Olen hyvin huolissani perheestäni Madridissa, etenkin vanhemmistani. He ovat jo iäkkäämpiä. He ovat kuitenkin onnekkaita, sillä he asuvat vuoristossa ja heillä on takapiha, jossa voivat ulkoilla. Olemme pyytäneet heitä, etteivät he poistuisi kotoa mihinkään. Muutama ystäväni Espanjassa on sairastanut viruksen. Yksi joutui kahdeksaksi päiväksi sairaalaan, mutta on nyt onneksi kunnossa.

Olen onnellinen, että perheeni on tällä hetkellä terveenä. Yritän pitää itseni kunnossa treenaamalla kotona ja venyttelemällä. Kotini lähellä on tekonurmi, jolle pääsen joka toinen päivä. Ei ole mitään tietoa, milloin harjoitukset alkavat taas, mutta se ei ole syy lopettaa treenaamista. Olen onneksi hyvässä joukkueessa. HJK:ssa huolehditaan meistä pelaajista, soitellaan ja kysellään miten voimme.

Treenaamisen lisäksi käytän aikaani esimerkiksi lukemiseen. Tämä on myös hyvää aikaa opiskeluun. Yritän saada suoritettua maalivahtivalmentajan lisenssin.”

Regueron vaimo ja poika pääsivät Suomeen vihdoin perjantai-iltana.

Dimitry Imbongo, FC Lahti

FC Lahden kanssa tammikuussa vuoden sopimuksen solminut 30-vuotias Dimitry Imbongo on syntynyt Kongon demokraattisessa tasavallassa. Ranskalais-kongolaisen hyökkääjän perhe asuu Pariisissa. Hänen pariisilaisessa sairaalassa apulaislääkärinä työskentelevä äitinsä sairasti koronaviruksen.

FC Lahden ranskalais-kongolainen vahvistus Dimitry Imbongo on koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana opetellut muun muassa kalastusta.

”Olemme onnekkaita, että täällä Suomessa voimme vielä harjoitella vaikka sitten yksin. FC Lahti antoi meille harjoitusohjelman, jotta pysymme kunnossa. Teen harjoituksia kotona. Valmentaja ja kuntovalmentaja ovat soitelleet ja kysyneet miten menee. Se on hienoa, pelaajista pidetään yhä huolta. Milloin tahansa kausi alkaakaan, olen valmis.

Suomessa tätä kriisiä on hoidettu mielestäni todella hyvin. Vanhempani ja perheeni asuvat Pariisissa, ja siellä tilanne on hyvin, hyvin huono. Täällä Suomessa asiat ovat vielä kontrollissa.

Äidilläni oli koronavirus kolmisen viikkoa sitten. Nyt hän on jo kunnossa eikä kukaan muu perheestäni onneksi sairastunut. Äitini työskentelee apulaislääkärinä sairaalassa. Olen huolissani hänestä. En olisi halunnut, että hän menisi töihin, mutta hän halusi auttaa ihmisiä. Se on hienoa, mutta eihän kukaan halua menettää äitiään! Olen iloinen, että hän on taas kunnossa. Nyt hän pitää taukoa töistä.

Äiti käski minua pysymään Suomessa, eikä palaamaan Ranskaan. Hän sanoi, että pysy siellä ja pysy turvassa. Minulla oli lapsena astma ja hengitysvaikeuksia, joten koronavirus voisi olla minulle vaarallinen.

Pystyn onneksi olemaan yhteydessä perheeseeni ja ystäviini. Yritän myös löytää koko ajan uutta tekemistä. Nyt olen opetellut kalastamaan ja kokkaamaan. Opettelen myös suomea, sillä yritän joka maassa oppia maan kieltä. Nyt minulla on aikaa opetella. En ole vielä tylsistynyt. Täällä on kuitenkin vielä mahdollista mennä ulos ja esimerkiksi juosta ja pyöräillä.

Olen lähtenyt kotoa 17-vuotiaana, joten tiedän, miten hoitaa asioita yksin. Ja perheeni tietää, että pärjään aina.

En malta odottaa sitä, että pääsen taas juhlimaan maalintekoa. Ikävöin sitä. Ja ikävöin stadionilla oloa, joukkuekavereitani, palloa... monia asioita.”

Anel Rashkaj, SJK

Kosovon maajoukkueessa pelaava Anel Rashkaj, 30, teki helmikuussa vuoden sopimuksen SJK:n kanssa. Keskikenttäpelaaja on kasvanut Ruotsissa ja hänellä on Ruotsin ja Kosovon kansalaisuudet. Rashkaj haki kuukausi sitten perheensä Ruotsista Suomeen. Ruotsissa koronakriisiä on hoidettu hyvin eri tavalla kuin Suomessa ja monissa muissa maissa.

SJK:n Anel Rashkaj’lle tärkeintä on, että perhe on yhdessä. Rashkaj’n perheeseen kuuluu kuusi- ja neljävuotiaat tyttäret sekä kolmen kuukauden ikäinen vauva.

”Tämä on kaikille koko maailmassa vaikeaa aikaa. Minulla asiat ovat kuitenkin kunnossa täällä Seinäjoella. Perheeni – vaimoni ja kolme lastamme – on täällä kanssani. Se on positiivinen juttu.

Hain perheeni Ruotsista noin kuukausi sitten ennen kuin rajat menivät kiinni. Ei tiedetä, kuinka kauan rajat ovat kiinni, kolme kuukautta vai koko kesän. Siksi kiirehdin hakemaan heitä.

En ole asiantuntija, mutta vaikuttaa siltä, että tätä kriisiä hoidetaan Suomessa hyvin. Ruotsissa lähestymistapa on erilainen, moni paikka on vielä avoinna kouluista ravintoloihin. Kun vertaa muihin maihin, se ei vaikuta hyvältä idealta. Ruotsissa tilanne tuntuu pahenevan koko ajan. Mutta kuten sanoin, en ole asiantuntija. Vasta aika näyttää, oliko se hyvä vai huono idea.

Olen tietysti huolissani perheestäni Ruotsissa, sillä siellä tulee paljon kontaktia muihin ihmisiin.

Suomalaiset ihmiset vaikuttavat ottavan tämän asian tosissaan. Paniikkia ei ole, mutta silti virus otetaan vakavasti. Esimerkiksi ruokakaupassa pidetään turvavälejä.

Yritän harjoitella ja pysyä kunnossa. Juoksen ja teen treeniä kotona. SJK on ollut hyvin auttavainen ja ammattimainen. Tämä tilanne pitää vain hyväksyä. Se ei kosketa vain meitä täällä vaan koko maailmaa. Itselleni tärkeintä on se, että lapseni ja vaimoni ovat luonani. Muiden asioiden suhteen pitää vain olla kärsivällinen.

Lapset pitävät kiireisenä. He eivät nyt ole hoidossa, joten pitää olla välillä myös opettaja.”