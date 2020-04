Yle: Osa HIFK:n ja HJK:n pelaajista on rikkonut koronamääräyksiä Helsingin Töölössä

IFK:n toimitusjohtaja on lähettänyt paimenkirjeen, jossa seuran pelaajia kehotetaan harjoittelemaan yksin. Kuvituskuva.

Helsinkiläisjoukkueiden pelaajia on kokoontunut harjoittelemaan yli 10 hengen ryhmään usean viikon ajan.

Joukko helsinkiläisten jalkapallojoukkueiden pelaajia on pelannut Helsingin Töölössä päivittäin 2–3 tunnin ajan vastoin hallituksen määräämää yli 10 hengen kokoontumiskieltoa. Asiasta kertoi tiistaina Yle Urheilu.

Pelaajia on kokoontunut harjoittelemaan yhdessä jo usean viikon ajan. Ylen mukaan tiistaina kentällä oli useita HJK:n ja IFK:n pelaajia sekä Ykköseen nousseen Gnistanin pelaajia. Kyse ei ole virallisista joukkueharjoituksista, vaan pelaajat ovat sopineet yhteisistä harjoituksista itse.

– Me olemme saaneet muutaman yhteydenoton ohikulkijoilta, joissa on kysytty, olemmeko tietoisia siitä, että meidän pelaajia olisi siellä pelaamassa. Olen laittanut paimenkirjeen sekä meidän ammattipelaajille että junioripelaajille, että nyt on kyllä syytä treenata vain yksin, IFK:n toimitusjohtaja Christoffer Perret kertoi Ylelle.

HJK:n ja IFK:n pelaajat ovat tällä hetkellä lomalla ja ohjeistettu itsenäiseen harjoitteluun.

Miesten jalkapalloliiga alkaa aikaisintaan kesäkuun alussa. Alun perin liigan piti alkaa 11. huhtikuuta.