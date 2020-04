Hongan kapteeni Duarte Tammilehto on valmis tekemään muita töitä elättääkseen perheensä, mikäli palkanmaksu loppuu pidemmnäksi aikaa.

Jalkapalloseura Hongan Duarte Tammilehto on kahden lapsen isänä valmistautunut tekemään muita töitä, koska seura katkaisi palkanmaksun koronaepidemian vuoksi.

Hongan pelaajat laitettiin pari viikkoa sitten pitämään vuosilomiaan, koska koronaepidemia esti yhteisharjoittelun.

Tiistaina veikkausliigaseura ilmoitti rajummista toimenpiteistä. Emoyhtiö Esportin johto kertoi palaverissa, jossa osa pelaajista oli fyysisesti paikalla ja osa skypen välityksellä, että palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi.

Se tarkoitti työvelvoitteen päättymistä. Palkkaa pelaajat saavat vielä lakisääteisesti kaksi viikkoa.

– Eilen pidettiin avovaimon kanssa kotona palaveri ja laskimme, pennoset yhteen. Laitoin myös isyysrahahakemuksen vetämään, joukkueen kapteeni Duarte Tammilehto sanoo.

Hän on kahden pienen lapsen isä. Nuorempi on vain kahdeksan viikon ikäinen. Tammilehdon tavoin monilla pelaajilla on perhettä elätettävänä ja asuntolainoja maksettavana.

Jalkapalloilijat eivät ole muiden ammattialojen tapaan oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan, vaan he putoavat reilun 30 euron peruspäivärahan piiriin. Tilanteen tekee hankalaksi sen yllättävyys.

– Ei työkkärin rahoilla paljon juhlita.

Pelaajat ehdottivat palkkojen puolitusta

Tammilehdon mukaan seurajohdon kanssa käytiin keskusteluja, mutta ilmoitus tuli sittenkin yllätyksenä.

– Se oli se pahin skenaario. Meillä oli hyvähenk… no en tiedä, mutta oli keskusteluyhteys oli seuraan.

Pelaajat esittivät, että he olisivat puolittaneet palkkansa alustavasti ainakin heinäkuun ajaksi poikkeustilanteen takia.

– Pelaajat ymmärtävät, että seura on ahtaalla. Kaikki ovat ahtaalla. Tämä on täysin poikkeuksellista. Olimme valmiita tulemaan palkassa vastaan, että saisimme edes jotain.

Hongan puheenjohtaja Färid Ainetdin vahvisti IS:lle pelaajien jättäneen palkanleikkausesityksen seuralle.

Edes jonkinlaisen palkan maksaminen olisi tarkoittanut, että valmentajat olisivat voineet antaa pelaajille treeniohjelmat.

Tammilehto yrittää löytää työvelvoitteen loppumisesta hyviäkin puolia: hän pääsee kerrankin isyysvapaalle.

Nyt pelaajat ovat erikoisessa tilanteessa. Kunnosta olisi pidettävä huolta sen varalle, että kausi jossain vaiheessa alkaa, mutta kukaan ei enää maksa palkkaa.

Myös motivaatio voi olla koetuksella, kun jossain vaiheessa tulee aika pukea Hongan paita taas päälle. Lojaalisuus joukkuekavereita kohtaan on suuri, mutta seuraa kohtaan välttämättä ei.

– Sitä yrittää ymmärtää tilanteen. Ei kukaan tee persnettoa vapaaehtoisesti. Totta kai harmittaa, että pelaajilta vedettiin viime kädessä tuki pois. Suomalaisena pelaajana on nähnyt kaikenlaista. Ei voi muuta kuin jatkaa treenaamista. Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä, Tammilehto sanoo.

– Palkkaa ei tule, mutta pakko yrittää pitää itsensä niin hyvässä kunnossa kuin voi.

Palkanmaksun keskeyttäminen on voimassa toistaiseksi. Jos seurat saavat tukipaketin esimerkiksi valtiovallan suunnalta, tilanne saattaa muuttua ja palkanmaksu taas alkaa.

Hongan ajoitus on siinä mielessä erikoinen, että Palloliitto ilmoitti tällä viikolla miljoonan euron lainasta veikkausliigaseuroille. Sillä toivottiin seurojen pitävän palkanmaksun voimassa.

”Pystyn tekemään muitakin töitä”

Tammilehto yrittää löytää tilanteesta myös jotain hyvää.

– Pääsen kerrankin viettämään vähän isyyslomaa. Ensimmäisen lapsen kanssa pidin muutaman päivän.

Hän laskee perheen säästävän siinä, että on pysyteltävä kotona, laitettava ruokaa kotona, eikä voi käydä oikein missään, esimerkiksi elokuvissa.

– Toivottavasti tilanne ei ole ikuinen, joten yritetään kitkutella. Onneksi meillä on tukiverkosto, ja tarvittaessa pystyy tekemään muitakin töitä, jos sellaisia sattuu eteen. Tässä pitää miettiä vaihtoehtoja. Elämä kuitenkin jatkuu.

Päällimmäisenä hänellä on kuitenkin mielessä treenaaminen, kauden alkaminen ja pelikavereidensa näkeminen.

”Tämä ei ole mikään kultakaivos”

Esport Hongan puheenjohtajan Färid Ainetdinin mukaan seura oli tässä tilanteessa pakotettu vetoamaan työsopimuslain 2 luvun 12 pykälään, joka sallii palkanmaksun keskeytyksen.

– Tilanne nyt vaan on sellainen, että eri tavoin joudutaan varautumaan toiminnan jatkumiseen. Kaikkien seurojen huoli on se, saadaanko sarja pelattua. Tässä tilanteessa ollaan kaikki samassa veneessä.

Hänen mukaansa kyseessä oli ilmoitus varautumisesta. Tilanne voi kahdessa viikossa muuttua, mikäli seurat saavat hätäapua vaikkapa ministeriöltä.

– Palkanmaksun keskeytyksen voi aina keskeyttää. Jos Veikkausliiga saa tukea jostain, se kohdistetaan ensisijaisesti pelaajiin,

Tuki, jota Veikkausliiga saattaa saada kohdistuu ensisijaisesti pelaajiin, Ainetd lupaa.

Hän haluaa korostaa, että Esport on siltarajoittanut viisi vuotta Hongan toimintaa.

– Olemme tehneet sitä sydämestämme. Eihän se näissä Espoon toiminnallisissa oloissa ole mikään taloudellinen kultakaivos.

Esport on ottanut vastuulleen myös Honka Akatemian, U17-joukkueen sekä naisten liigajoukkueen.

– Sillä on pyritty antamaan työrauha Honka ry:lle. Se voi pyörittää junioritoimintaa ilman näitä kustannusvaikutteisimpia yksiköitä.

Färid Ainetdin pyörittää Esport Centeriä ja Honkaa. Esport Center pysyy valtiojohdon suosituksista huolimatta osittain auki.

Valtioneuvoston suositteli aiemmin, että myös yksityiset yhtiöt laittaisivat urheilupaikkansa kiinni koronavirusepidemian takia. Esport Center on kuitenkin yhä auki.

– Olemme tehneet sovelletun ratkaisun siinä mielessä, että osa tiloista on kiinni. Osissa tiloista on kymmenen hengen rajoitus. Olemme myös pitäneet hyvää huolta hygieniasta.

Ainetdin on itse yli 80-vuotias, joten hän on karanteenimaisissa oloissa omassa kotitoimistossaan. Hän kuitenkin korostaa, että fyysisen kunnon ylläpitäminen on tärkeää epidemian aikana, siksi Esport Center pysyy osittain auki.

– Siitä olemme pahoillamme, että valtiovallalta tulee kyllä suosituksia, mutta tarjotuista rahoituskeinoista ei yrittäjälle juurikaan apua ole.