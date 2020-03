Kommentti: Jos kauhuskenaario toteutuu, jälki voi olla karmivaa Veikkausliigan seuroille

Kuopion Palloseura juhli mestaruutta syksyllä Turussa. Koronaepidemian vuoksi jopa koko kausi 2020 on vaarassa.

Monet seurat valmistautuvat jo siihen, ettei Veikkausliiga ala ainakaan ennen elokuuta. Palloliitolla on kolme vaihtoehtoista skenaariota sarjojen alkamiselle, kirjoittaa Saku-Pekka Sundelin.

Veikkausliigakausi oli tarkoitus alkaa kahden viikon päästä, mutta sitä siirrettiin koronavirusepidemian vuoksi kesäkuulle.

Nyt jo alkaa vaikuttaa suoranaiselta itselleen valehtelulta, jos kuvittelee, että kautta voitaisiin aloittaa silloinkaan.

THL:n ennusteiden mukaan epidemian huippu ajoittuu mahdollisesti toukokuulle. Siitä menisi vielä oma aikansa ennen kuin urheilutapahtumille voisi näyttää vihreää valoa.

Palloliitolla on tällä hetkellä tiettävästi kolme skenaariota, joiden pohjalta se suunnittelee tämän ja ensi vuoden jalkapallokalenteria.

Koska toivo auttaa ihmistä, Palloliitossa ei olla kokonaan luovuttu ajatuksesta avata Suomen jalkapallokautta kesäkuussa, vaikka ei siihen siellä itsekään uskota.

Tosiasiassa liitossa ja IS:n tietojen mukaan useimmissa veikkausliigaseuroissa eletään jo sen mukaan, että kausi voisi käynnistyä tynkämallilla elokuussa.

Kolmaskin vaihtoehto on jo otettu huomioon. Kauden peruminen kokonaan on kauhuskenaario, jonka jälkeen laskettaisiin henkiin jääneet seurat. Jälki voi olla karmivaa.

Inter ja KuPS iskivät yhteen Turussa lokakuussa 2019.

Pöydälle on siksi nostettava myös neljäs vaihtoehto. Mikäli kautta ei voi avata ennen myöhäistä syksyä, voisiko sarja pelata läpi talven niin, että se päättyisi keväällä ja seuraava kausi alkaisi pian tauon jälkeen? Nyt talvella pelattava Suomen cup jätettäisi väliin sarjan tieltä.

Tämä malli sotkisi kahta peräkkäistä kautta, mutta tässä tilanteessa kaikki ratkaisut lienevät parempia kuin yhden kauden jättäminen väliin kokonaan.

Läpi talven pelaamisessa on tietenkin monia ongelmia. Kauden pyörittäminen tarkoittaa kuluja, joita ei halliotteluissa katettaisi yhtä hyvin kuin normaalioloissa.

Tukipaketti on tekohengitystä seuroille

Seurojen akuuttia kriisiä avittamaan Palloliitto räätälöi hätäapupaketin, jonka kokonaisarvo on noin kolmen miljoonan euron luokkaa. Apupaketista kerrottiin maanantaina.

Siitä miljoona euroa on veikkausliigaseuroille annettavaa lainaa. Veikkausliigan osuus avusta on iso, koska sen seuroilla on suhteessa eniten palkattuja työntekijöitä ja kiinteitä kuluja.

Veikkausliiga on Suomen toiseksi suurin urheilusarja, ja se ottaa koronakriisin iskuja vastaan eturintamasta.

Veikkausliigan seurat tekevät nyt kuukaudessa tappiota noin 1,5 miljoonaa euroa, mikä kärjistettynä tarkoittaa, että Palloliiton laina on alle kolmen viikon tekohengitystä. Tärkeää tekohengitystä, joka pitää elossa.

On täysin selvää, että urheilu tarvitsee nyt tukea myös valtiovallan leveämmiltä harteilta. Samaan aikaan on selvää, että koronakriisin tässä vaiheessa valtiovalta ajattelee ihmishenkiä ja työpaikkoja.

Urheilukin työllistää. Suomalaisilla jalkapalloseuroilla on lähes 700 päätoimista työntekijää.

Euroopan jalkapalloliiton Uefan tutkimuksen mukaan suomalaisen jalkapallon harrastamisen arvo terveys-, sosiaali- ja taloushyötyinä on yhteiskunnallemme 770 miljoonaa euroa. Sekin on hyvä muistaa.

Kun kriisin akuutti vaihe helpottaa, aletaan tarkastella toden teolla jälkivaikutuksia, jotka ovat usein jopa suurempia.

Suomessa on lähemmäs 900 jalkapalloseuraa ja yli 140 000 jalkapallon lisenssipelaajaa. Laji on maamme suurin liikuttaja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei saa rahoituspäätöksiä tehdessään sortua ajatukseen, että jalkapallo tarvitsisi aiempaa vähemmän tukea sen vuoksi, että liitto pystyi antamaan tekohengitystä ongelmissa oleville seuroille. Se ei voi olla haittatekijä.