Urheiluseuran työntekijät alensivat palkkaansa 300 e / kk – ”He eivät halunneet, että seuran kokki tai joku muu saa kenkää”

– Emme voi tietää, pelataanko koko kautta ollenkaan, SJK:n omistaja ja Veikkausliigan hallituksen jäsen Raimo Sarajärvi sanoo.

Jalkapallon Veikkausliigassa pelaava Seinäjoen Jalkapallokerho päätyi viime viikolla ratkaisuun, jossa kaikki seuran 65 työntekijää suostuivat vapaaehtoisiin palkkaleikkauksiin seuraavan kolmen kuukauden ajaksi.

Palkanalennuksilla seurajohto pystyi takaamaan, ettei kenenkään työsuhdetta tarvitse ainakaan tässä vaiheessa päättää tai ketään ei pidä lomauttaa.

Veikkausliigan alkua siirrettiin koronavirusepidemian takia kesäkuulle, mikä koettelee seurojen taloutta.

SJK:n puheenjohtajan ja omistajan Raimo Sarajärven mukaan kysymys ei ollut tarjouksesta, josta ei voi kieltäytyä, vaan esille nostetusta vaihtoehdosta, johon haastavan tilanteen ymmärtäneet pelaajat, valmentajat ja muut seuran työntekijät tarttuivat.

– Mietimme, miten saadaan kuluja karsittua nopeasti. Saisimme niitä virallisilla ilmoituksilla, mutta se on aika kylmää, Sarajärvi sanoo.

– Lähtökohta oli, että palkanalennus on heidän ratkaisunsa. He eivät halunneet, että seuran kokki tai joku muu saa kenkää.

Sarajärven mukaan jokainen seuran työntekijä suostui siihen, että heidän bruttopalkastaan leikataan 300 euroa kuussa kolmen kuukauden ajan. 65 henkilön sivukulut huomioiden kyse on noin 80 000 euron kokonaissäästöistä. Jalkapallon lisäksi myös kaikki tapahtumat ja muu toiminta stadionilla on peruttu.

– Vähän kuin olisi laitettu hattu kiertämään. Jokainen koki sen olevan oikein. Pienituloiselle summa on tietysti suurempi asia, mutta henkilöstö päätyi siihen, että se on kaikille sama.

SJK säästää palkanalennuksillaan 80000 euroa kolmen kuukauden aikana.

Voidaanko Veikkausliigaa edes pelata?

SJK:n puheenjohtaja ei pysty vielä tässä vaiheessa sanomaan, pelastaako tehty ratkaisu henkilökuntaa kovemmilta toimenpiteiltä.

– Ainoa asia, jonka voin luvata on se, että teemme kaikkemme, jotta ei tarvitse tehdä radikaalimpia ratkaisuja. Mutta emme me voi tietää tällä hetkellä pelataanko koko kautta ollenkaan. Jos ei pelata, meidän on pakko tehdä jotain.

Vaikka koronatilanne on akuutti, Sarajärvi vetoaa seuroihin ja pelaajiin, jotta nämä pystyisivät yhdessä ajattelemaan asioita pidemmälle.

– Tämä on eloonjäämiskamppailua. Meidän pitää olla pystyssä myös 2021. Meillä pitäisi olla nämä työpaikat vielä vuoden kuluttua. Nyt ei ole aika mennä lakikirja kourassa. Jos niin tehdään, pelaajat ovat lopulta kusessa. En minä halua sellaista.

Sarajärven mielestä SJK:n ratkaisu kertoo pelaajien, valmentajien ja muiden työntekijöiden sitoutuneisuudesta.

– He kokevat seuran ja toisensa tärkeiksi. Samaa pitäisi miettiä jokaisella työpaikalla. Ei voi olla niin, että tämä koskettaa vain joitain ja joitain ei.

Veikkausliigan on tarkoitus alkaa kesäkuussa, mutta arvio voi olla koronaepidemian takia optimistinen.

– Henkilöstömme ymmärtää myös pelaajien heikon aseman, Sarajärvi lisää.

Esimerkiksi ravintolatyöntekijät saisivat lomauttamistilanteessa ansiosidonnaista työttömyyskassan kautta. Pelaajilla vastaavaa palkkaturvaa ei ole.

Pelaajien asema on noussut viimeistään nyt kunnolla esiin, ja Sarajärven mielestä asia pitää korjata niin pian kuin mahdollista.

”Emme voi jättää pelaajia kadulle”

Ympäri Eurooppaa mietitään nyt erilaisia keinoa, miten seurat pysyisivät pystyssä. Vastaavia palkanalennuksia suunnitellaan esimerkiksi Ruotsissa.

Veikkausliigassa FC Lahti päätyi jo lomautuksiin. Monet laittoivat pelaajat käyttämään vuosilomiaan ja päättävät sen jälkeen toimenpiteistä.

– Nyt olisi hyvä taas muistaa, että jos ei ole pelaajia, ei ole liigaa. Ja jos ei ole liigaa, ei ole pelaajia. Ei ole niin, että toinen sanelee ehtoja.

Jos tilanne pitkittyy, pelaajien tilanne heikentyy entisestään.

– Sitä olen eniten murehtinut. Osa on perheellisiä, osa ulkomailta, eivätkä he pääse edes kotimaahansa. Emme me voi jättää heitä ilman rahaa tuonne kadulle pyörimään.

Kuin 1990-luvun lama

Sarajärvi on varakas bisnesmies, joka on laittanut paljon omaa rahaansa SJK:n pyörittämiseen. Hän on viime aikoina yrittänyt saada seuran pyörimään yhä enemmän omillaan.

Olisi helppo ajatella, että miljonääri löisi tässä tilanteessa rahaa tiskiin, mutta Sarajärvellä on paljon muitakin bisneksiä, joihin koronaepidemia kolahtaa.

Sarajärven vuokratuloyhtiöiden kiinteistöissä on esimerkiksi paljon liiketilavuokralaisia, jotka eivät pysty tässä tilanteessa maksamaan vuokriaan.

– Kyllä tämä iskee kovaa kaikkeen. Minun pitää miettiä ratkaisuja. En halua ajaa yrityksiä nurin.

Sarajärven kiinteistövarainhoitoyrityksen FinCapin johto luopui huhtikuun palkoista, millä säästetään 100 000 euroa.

– Mielestäni tämän pitäisi koskea koko Suomea. Kaikki, jotka pystyvät leikkaamaan, leikkaisivat. Pitää ajatella, miten homma pysyy pystyssä.

Sarajärven mukaan koronan aiheuttama tilanne muistuttaa 1990-luvun lamaa.

– Nyt ei ole hetki ajatella, mitä minulle kuuluu, vaan miten ihmiset ympärillä pärjäävät. Sinä pärjäät sitten sitä kautta. Me selviämme tästä. Toivottavasti olemme kilpailukykyisiä sitten, kun maailma alkaa taas toimia.