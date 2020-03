Tukalassa tilanteessa olevan seuran pomo esittää kansalle suoran toiveen – ”Uhkakuvat ovat todella vakavia”

AC Oulun johto haluaa heittäytyä luovaksi, jotta seuran toiminnan jatkuminen läpi koronaviruskriisin varmistuu.

Jalkapallon Veikkausliiga tiedotti aiemmin viime viikolla, että sarjakausi alkaa huhtikuun sijaan vasta kesäkuussa koronaviruspandemian vuoksi. Samaten muut kotimaisen jalkapallon sarjat ja kilpailut joko ovat jo siirtäneet aloitustaan tai siirtävät pian.

Näiden joukossa on miesten Ykkönen. Sellaista urheilusarjaa ei Suomessa olekaan, johon koronaviruksen aiheuttamat siirrot ja peruutukset eivät vaikuttaisi, mutta Ykkönen on jopa tässä joukossa hieman poikkeuksellinen. Organisaatiot ovat ohuita, tulolähteet pieniä ja vaikka useimpien pelaajien ainoa tulonlähde on jalkapallo, niin korvaukset ovat erittäin vaatimattomia.

Kaikki ovat siis nyt Ykkösessä kovilla.

Ykkösen seurat ja Palloliitto käyvät jatkuvaa keskustelua tilanteesta. Sarjan seuraavista askelista päätetään Skype-palaverissa maanantaina. AC Oulun toimitusjohtaja Juho Meriläisen mukaan tavoite on pelata kaikki ottelut viiveen jälkeen, ”jotta pahimmalta skenaariolta voisi välttyä”.

Tällä Meriläinen tarkoittaa sitä, että montaa seuraa uhkaa lapun laittaminen luukulle. Ottelutapahtumat lipunmyynteineen on merkittävä tulovirta.

– Ykkösessä ei ole montaa pelaajaa, jolla olisi muu elinkeino kuin jalkapallo, vaikka korvaukset ovat minimaalisia. Sellaisia ei ole, jotka pystyvät olemaan kuukausia ilman palkkaa. Seuran pitää toisaalta pystyä hoitamaan nämä asiat ja niitä on vaikea hoitaa, jos rahaa ei tule sisälle, Meriläinen painottaa.

Meriläinen kiittelee sitä, että yksikään kumppani tai kausikorttilainen ei ole vielä tullut vaatimaan rahojaan takaisin. AC Oulu on jopa myynyt muutaman kausikortin koronauutisten jälkeen, kun ihmiset ovat halunneet osoittaa tukensa seuralle. Se inspiroi Meriläistä.

– Tilanne on raaka. Toivon, että ihmisten yleinen arvomaailma lähtee kehittymään ja yhteisössä läheisyys lisääntyy. Että halutaan panostaa paikalliseen, suosia lähiruokaa, paikallisia palveluja, ravintoloita, seuroja ja niin edelleen. Kun tämä koronatilanne selkiytyy ja selätetään niin meillä voisikin olla kaikkien aikojen jalkapallokesä tulossa, jos ihmiset innostuvat ja saataisiin hankalasta tilanteesta positiivinen vaikutus. Se, miten sinne asti pärjätään, on se vaikea kysymys.

Meriläisen mukaan seuraväki pohtii parhaillaan esimerkiksi sitä, pystyisivätkö he myymään omia palvelujaan muuhun kuin urheilukäyttöön juuri nyt – sellaisia asioita, jotka auttaisivat lähellä ja toisivat hieman rahaa kassaan pelaajien toimeentulon auttamiseksi.

Meriläisen vilpitön toive on, että paikallisyhteisöt ja seurat ympäri maan löytävät toisensa ja pohtivat tapoja auttaa toinen toisiaan vaikeina aikoina.

– Lähtökohtaisesti uhkakuvat ovat nyt todella vakavia. Lähtisin siitä, että kaikin mahdollisin keinoin yritämme luoda yhteisiä juttuja esimerkiksi kumppaniemme kanssa. Yleisesti varmaankin jokaisella Ykkösen seuralla haaste on, että nyt on käsillä normaalisti kovin myyntiaika. Väki alkaa ostaa kausikortteja ja yhteistyökumppanineuvottelut ovat kuumimmillaan. Miten moni uskaltaa toimia nyt, kun tilanne on mikä on? Luotan, että selviämme tilanteesta yhdessä.

AC Oulun mediatiimi löysi lauantaina yhden tavan tavoittaa ihmisiä ja keventää tunnelmaa vaikeana aikana. Se haastoi Suomen cupin vastustajansa peliin neljän suoraa, ja se paitsi piristi ja hauskuutti Twitterissä myös innosti monia muita seuroja samaan puuhaan.