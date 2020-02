Jalkapallon kulisseissa kuohuu – KuPSin saama poikkeuslupa pelata kevään liigapelit Kuopiossa johti kahteen eroon

KuPS on hallitseva mestarijoukkue.

Kaksi liigalisenssikomitean jäsentä erosi KuPSin stadionin tekonurmeen liittyvien päätösten seurauksena.

Palloliiton lakoninen tiedote viime vuoden joulukuulta: Kaikille Veikkausliigan seuroille myönnettiin lisenssi kaudelle 2020. Yksinkertainen lause, josta ei selviä, mitä kaikkea kotimaisessa jalkapallossa on tapahtunut syksyn ja talven aikana.

Tapauksessa hallitseva Suomen mestari KuPS sai poikkeusluvan pelata kevään kotiottelunsa Kuopion Savon Sanomat -areenalla, vaikka stadionin tekonurmi ei ole läpäissyt vaadittavia testejä. KuPSin poikkeuslupa tuli mahdolliseksi, koska Palloliiton liittohallitus hyväksyi jälkikäteen vuoden 2020 liigalisenssiehtoihin liigahallituksen esityksestä tehdyn lisäyksen.

Se johti siihen, että yksi Uefa- ja liigalisenssikomitean jäsen erosi heti liittohallituksen päätöksen jälkeen. Toinen jäsen erosi sen jälkeen, kun lisenssikomitea oli päättänyt myöntää KuPSille poikkeusluvan.

Ilta-Sanomien selvitysten mukaan ensin paikkansa jätti komitean jäsenistä Tytti Saarinen, joka totesi asiasta IS:lle näin:

– Olen (Palloliiton) puheenjohtajistolle ja (pääsihteeri) Marco Casagrandelle laittanut ne syyt, miksi en koe arvojeni mukaiseksi jatkaa komiteassa.

Mitä sellaista on tapahtunut, että Saarinen päätyi jättämään eroanomuksensa välittömästi 9.12.2019 pidetyn Palloliiton liittohallituksen kokouksen päätteeksi?

IS sai nähtäväksi asiakirjan, joka on laadittu sen jälkeen, kun koko liigalisenssiprosessi poikkeuslupakäsittelyineen saatiin valmiiksi. Tapauksen ytimessä on se, miksi hallitseva Suomen mestari saa pelata alkukauden kotikentällään eikä joudu keväällä varakentäksi nimeämälleen Helsingin Bolt-areenalle.

Vyyhti alkoi purkautua, kun Veikkausliigan hallitus hyväksyi liigalisenssimääräykset 20. elokuuta 2019. Palloliiton liittohallitus hyväksyi samat määräykset kokouksessaan 26. elokuuta 2019. Päivää myöhemmin, 27. elokuuta 2019, Kuopion Keskuskentän eli Savon Sanomat -areenan tekonurmelle tehtiin testi, jolla oli tarkoitus selvittää, täyttääkö tekonurmi säädettyjä vaatimuksia. Tulos oli negatiivinen. Uusintatesti tehtiin 22. lokakuuta, jolloin tulos oli edelleen negatiivinen. IS:n näkemässä asiakirjassa kirjoitetaan, ettei ”kummallakaan kerralla kenttä ollut lähelläkään testin läpäisyä”.

KuPSin kotikenttä.

Liigalisenssimenettely käynnistettiin 11. lokakuuta 2019. Siinä yhteydessä seurat lähettävät lisenssihakemukset. Lisensseihin liittyvät poikkeuslupa-anomukset piti toimittaa lisenssihallinnolle 8. marraskuuta 2019.

Seuraavaksi asiassa edettiin 25. marraskuuta 2019, kun Veikkausliigan hallitus oli koolla. IS:n kahdesta eri lähteestä saaman tiedon mukaan liigahallitus päätti esittää liigalisenssimääräysten muuttamista. Lähteiden mukaan asia tuli hallituksen päätettäväksi yllättäen ja ilman suurempaa valmistelua.

Sen jälkeen Uefa- ja liigalisenssikomitea myönsi kaikille Veikkausliigan joukkueille liigalisenssit. Päivämäärä oli 5. joulukuuta 2019. Sitä ei kerrottu julkisuuteen, ettei KuPSin kotikenttä täyttänyt tässä yhteydessä lisenssivaatimuksia.

Neljä päivää myöhemmin, 9. joulukuuta 2019, Palloliiton liittohallitus piti kokouksensa, jossa se päätti muuttaa liigahallituksen esityksestä lisenssimääräyksiä. Kun asiaa alettiin käsitellä, kokouksesta poistui jääviyssyistä ainakin Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti, joka on KuPSin pääomistaja.

Ari Lahti on Palloliiton puheenjohtaja.

Silloin liigalisenssimääräyksiin lisättiin, että ”mikäli alusta ei ole läpäissyt tarkastusta eikä sitä sääolosuhteiden vuoksi voida uusia ennen kauden alkua, voidaan alustalle myöntää lyhytaikainen poikkeuslupa seuraavan kauden alkuun 30.6. asti. Tämä edellyttää, että uuden alustan asennusaikataulu on vahvistettu ja kentän omistaja on tehnyt kirjallisen sitoumuksen alustan vaihtamisesta viimeistään 30.6. mennessä”.

Kun IS kysyi Saariselta tarkemmin, miksi hän päätti erota, vastaus kuului näin:

– Sen (tiedon) varmaan saa liittohallitukselta. Olen jättänyt eroanomuksen jo joulukuussa ja se myönnettiin minulle nyt liittohallituksen helmikuun kokouksessa. Olen laittanut heille oman perusteluni heille, miksi en halua jatkaa siinä toimessa, Saarinen sanoi.

Haluatko avata perusteluasi tarkemmin?

– Jos katsot lisenssisääntöjä, eroni liittyy siihen. Siellä on tehty muutoksia sääntöihin. Olen jättänyt eroanomukseni välittömästi sen jälkeen, kun liittohallitus hyväksyi sääntömuutoksen. Ehkä tämä kertoo tarpeeksi?

Toisin sanoen kyse on siitä, että liittohallitus muutti liigahallituksen esityksestä yhtä keskeistä liigalisenssin kriteeriä, mutta asia ei jäänyt vielä tähän.

KuPSin poikkeuslupaan liittyvää pelikenttäasiaa käsiteltiin tammikuun alkupuolella. Poikkeusluvasta äänestettiin Uefa- ja liigalisenssikomitean kokouksessa. Poikkeusluvan myöntämistä vastaan äänestivät Petri Heikkinen ja Jukka Ala-Mello. Heikkinen ilmoitti myöhemmin eroavansa komitean jäsenyydestä.

IS kysyi Heikkiseltä tällä viikolla, miksi hän on eronnut komitean jäsenyydestä.

– Katsoin, etten voi jatkaa siinä tehtävässä.

Miksi tulit siihen tulokseen?

– Se on henkilökohtainen syy.

IS kysyi myös komitean puheenjohtajalta Juha Laitiselta, mitä hän ajattelee Heikkisen ja Saarisen eroista ja miksi kaksikko erosi.

– Erosta täytyy kysyä heiltä. En voi vastata heidän puolestaan. He ovat molemmat äärimmäisen älykkäitä ihmisiä. He osaavat itse kertoa, jos haluavat.

Onko sinulla tietoa, milloin uudet jäsenet komiteaan valitaan?

– Ei ole tietoa. Meillä on ihan päätäntävaltainen komitea. Palloliiton hallitus päättää. Jos he päättävät valita siihen uusia henkilöitä, niin varmaan ennen Uefa-lisenssien jakamista. Näin voisin kuvitella.

Onko tietoa, milloin Uefa-lisenssit käsitellään?

– Joskus toukokuussa.

Onko mahdollista, että Uefa-lisenssin sääntöjä muutetaan kesken prosessin?

– En osaa sanoa tuohon, koska Uefa päättää menettelystä.

Eli Palloliiton liittohallitus ei pysty muuttamaan sääntöjä kesken prosessin?

– Ei. Uefa määrittelee säännöt. Siihen ei ole Palloliitolla mahdollisuuksia.

Oliko tämä sinulle henkilökohtaisesti takaisku, että Heikkinen ja Saarinen päättivät erota komiteasta?

– Heidän näkemyksensä olivat äärimmäisen arvokkaita.

Palloliitto ei ole tiedottanut KuPSin saamasta poikkeusluvasta, eikä sitä ole julkisesti nähtävillä esimerkiksi liiton verkkosivuilla.

– Se on toimitettu seuralle silloin, kun sen käsittely on ollut. Sitä päätöstä ei ole niin sanotusti julkaistu, Palloliiton lisenssipäällikkö Mikko Aitkoski sanoi.

Miksi?

– Niitä ei ole pakko julkistaa. Nyt päätettiin näin, Aitkoski vastaa.

Seuraava kohtalonkysymys KuPSille on toukokuu, jolloin päätetään lisenssistä, joka oikeuttaa seuran pelaamaan eurocupin pelejä. Savon Sanomat areena menee remonttiin toukokuussa, jolloin kentälle on tarkoitus asentaa uusi alusta. Uefa-lisenssit käsitellään toukokuussa ja silloin uudella kentällä on oltava nykysääntöjen mukaan hyväksyntä lisenssin käsittelyvaiheessa.

Palloliitto on lähettänyt kyselyn Uefalle liittyen KuPSin tilanteeseen. Siinä tiedustellaan, voidaanko KuPSin kentän uusi alusta hyväksyä Uefa-lisenssiin jälkikäteen.

– Odotamme Uefan linjausta asialle. Vastaus on luvattu helmikuun aikana. Eli odotamme edelleen Uefan tulkintaa, minkälaiset ehdot on milläkin päivämäärällä olla täytetty, Aitkoski kertoo.