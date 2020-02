Barcelonan kasvatti siirtyy Honkaan

Kamerunilaishyökkääjä Jean Marie Dongou saapuu Hongan avuksi.

Europeleihin valmistautuva veikkausliigaseura Honka vahvistuu kamerunilaishyökkääjä Jean Marie Dongoulla. Hän on Barcelonan kasvatti.

Jean Marie Dongou, 24, edusti viimeksi Espanjan kolmannen sarjatason Lleida Esportiuta.

Kamerunilainen vahvistaa Hongan jo entisestään tulivoimaista hyökkäyspäätä, josta löytyvät muun muassa Macoumba Kandji ja Borjas Martin.

Dongou pelasi Barcelonan kakkosjoukkueessa 132 ottelua ja teki 29 maalia vuosina 2012–2016. Dongou kävi kentällä kaudella 2013–2014 FC Barcelonan edustusjoukkueessa sekä Espanjan liigan että Mestarien liigan pelissä.

Barcelonan jälkeen Dongou on edustanut Real Zaragozaa, Gimnasticia, CD Lugoa sekä Lleida Esportiua.

Kaikkiaan Dongou on pelannut Espanjan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla yhteensä 164 ottelua, joissa hän on tehnyt 34 maalia. Kolmannella sarjatasolla hän on pelannut 27 kertaa.

Dongou edusti Kamerunin alle 20-vuotiaiden maajoukkuetta neljästi ja teki kaksi maalia, mutta miesten maaotteluissa hän ei ole toistaiseksi pelannut.