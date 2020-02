Liiganousija Haka nappasi hyökkääjä Eero Markkasen

Markkanen on pelannut viimeksi Indonesian pääsarjassa.

Jalkapalloliigaan noussut Valkeakosken Haka on tehnyt vuoden mittaisen pelaajasopimuksen hyökkääjä Eero Markkasen kanssa. Markkanen on pelannut liigaa aiemmin JJK:ssa, HJK:ssa ja RoPsissa. Kansainvälistä kokemusta hänellä on Ruotsin, Espanjan, Tanskan, Saksan ja Indonesian sarjoista.

Hakaan Markkanen, 28, palaa Indonesiasta.

– Hienoa, että Eero valitsi meidät. Eeron fyysiset ominaisuudet ovat kaikkien tiedossa, ja nyt yritämme kehittää hänen kokonaisvaltaista pelaamistaan. Jos onnistumme mittaamaan kaiken potentiaalin Eerosta ulos, hänestä on hurjasti apua meille, Hakan päävalmentaja Teemu Tainio kommentoi vahvistusta seuran tiedotteessa.

Markkanen on pelannut A-maajoukkueessa 17 ottelua ja tehnyt niissä kaksi maalia.

– Uskon ehdottomasti, että ”Teme” (päävalmentaja Tainio) saa valmennusryhmänsä kanssa Eeron sopimaan täydellisesti pelitapaamme, Hakan toimitusjohtaja Olli Huttunen arvioi.

– Eero tuo hieman kokemattomaan joukkueeseemme kokemusta.