TPS:n päävalmentaja latasi suorat sanat otteluohjelmasta

Ari Lahti hämmästyi TPS:n päävalmentajan Tommi Pikkaraisen väitteestä, jonka mukaan vaikutusvaltaisilla liigapomoilla oli näppinsä pelissä Veikkausliigan otteluohjelman teossa.

TPS:n veikkausliigajoukkueen päävalmentaja Tommi Pikkarainen arvostelee kovin sanoin tulevan kauden otteluohjelmaa. Pikkaraisen mielestä TPS:n ohjelma kaudelle 2020 on erittäin epäsuotuisa, kun taas esimerkiksi SJK ja KuPS saivat hänen mielestään paljon paremmat.

Pikkarainen puhui asiasta HEO Median harjoitustoimituksen Floppitaulu-sivustolle. Hän sanoo suoraan uskovansa, että SJK:n ja KuPSin vaikutusvaltaisilla pääomistajilla oli näppinsä otteluohjelman teossa.

– Otteluohjelma on kyllä todella erikoinen ja koitan vieläkin sulattaa sitä, että miten tuollainen on edes mahdollista hyväksyä. Tää on vähän sama kuin Veikkauksen pääjohtaja voittaisi Lotossa päävoiton kaksi kertaa putkeen. Se olisi teoriassa mahdollista, mutta epäilyt heräisivät varmasti. Voiko todella olla mahdollista, että KuPSin pääomistaja Ari Lahdella ja SJK:n pääomistaja Raimo Sarajärvellä kävi kauhea tuuri ja uskooko siihen tosissaan joku?

Ari Lahti on Palloliiton puheenjohtaja.

Lahti on Palloliiton puheenjohtaja ja KuPSin pääomistaja. Sarajärvi on SJK:n pääomistaja, Veikkausliigan varapuheenjohtaja ja hän kuuluu myös liigan työvaliokuntaan.

Ari Lahti kertoo Ilta-Sanomille hämmästyneensä kovin Pikkaraisen lausunnoista. Hän korostaa, ettei hänellä ollut mitään vaikutusvaltaa tai sanan sijaan otteluohjelman kanssa.

– En tiedä, mistä tuollaiset kommentit johtuvat. Olen aina ollut tosi allerginen KuPSiin liittyvistä asioista päättämiseen Palloliitossa tai Veikkausliigassa virkani vuoksi. Tuntuu tosi oudolta. En edes tunne koko tyyppiä, Lahti päivittelee.

– Liigan hallituksella on periaatteet, joiden mukaan ohjelma tehdään. Eurocupeissa pelaaville joukkueille pyritään antamaan tietty etu europelien ajaksi ja KuPS on tietysti mestari, Lahti jatkaa.

Ilta-Sanomat tavoitti myös Sarajärven. Hän ei halunnut kommentoida Pikkaraisen puheita lainkaan.

Pikkarainen pehmenteli puheitaan

Ilta-Sanomat tavoitti Pikkaraisen tiistai-iltana. TPS-luotsi aloitti vitsailemalla ”en usko, että tuo on minun lausuntoni”. Hän jatkaa perään, että todella on pettynyt sarjaohjelmaan. Hän pakittelee hieman kritiikissään nimenomaan Sarajärven ja Lahden suuntaan.

– Ehkä olisi pitänyt miettiä vähän tarkemmin. Olen kyllä sitä mieltä, että ohjelma on meille todella huono. Silti tuo oli typerä lause tilanteeseen, jossa toiset joukkueet saivat paremman ohjelman. Turhautuneen huonon häviäjän kommentti, Pikkarainen sanoi.

Raimo Sarajärvi on SJK:n puheenjohtaja.

Joitain liigaseuroja hiertää se, että KuPS ja SJK pelaavat kauden aikana selvästi eniten kotiotteluja lauantaisin. TPS pelaa lauantaina yhden kotiottelun eikä yhtäkään perjantaina. Perjantai oli se päivä, jota seura oli toivonut kotiottelujensa yleiseksi viikonpäiväksi.

Vaikka Pikkarainen hieman sanojaan pehmenteleekin niin siitä hän ei pakita, että vaikutusvaltaisten pomojen seurat KuPS ja SJK saivat hänen mielestään erittäin edulliset ohjelmat.

– Minun ei varmaankaan kannata lähteä politiikkaan mukaan, Pikkarainen sanoo ja nauraa perään.

Uskotko siis, että tässä on jotain kotiinpäinvetoa?

– En minä sitä voi tietenkään tietää. Olen käynyt tilastotieteen peruskurssin ja tiedän, että tämä voi tietysti mennä vielä sattumankin piikkiin. Mutta... kuten sanottu, tämä on turhautuneen, huonon ohjelman saaneen valmentajan kommentti.

Veikkausliigan otteluohjelman luomisen yksi painopiste on yrittää taata Mestarien liigan ja Euroopan liigan karsinnoissa pelaaville joukkueille väljä ohjelma kesällä europelien ympärille. Se vaikeuttaa monen muun seuran näkökulmasta ohjelmaa.

– Ymmärrän logiikan, että eurocupeissa pelaavia joukkueita suositaan, mutta ensisijaista otteluohjelman laatimisessa pitäisi olla kilpailun tasavertaisuus. Eihän me sellaistakaan hyväksyttäisi, että yksi joukkue saisi pelata myötätuuleen 50 minuuttia ja toinen 40 minuuttia eurocupien takia.

Timo Marjamaa on Veikkausliigan toimitusjohtaja.

– Minä tässä näköjään vaan kaivan itselleni koko ajan syvempää kuoppaa, Pikkarainen heittää heti perään.

Pikkaraista harmittaa, ettei TPS:n toiveita kuultu hänen mielestään juuri lainkaan.

– Yritin soittaa kolme kertaa (Veikkausliigan toimitusjohtaja) Timo Marjamaalle, mutta hän ei vastannut kertaakaan. Haluaisin tietää, olemmeko tehneet jotain väärin.

Erittäin pienellä budjetilla toimivan seuran talouden kannalta olisi hänen mukaansa erityisen tärkeää saada pelejä sellaisille viikonpäiville, jolloin myynti olisi mahdollisimman hyvää.

– Urheilullisesti sillä, pelataanko maanantaina vai tiistaina ei ole suurta merkitystä, kun välissä on riittävästi lepopäiviä. Mutta taloudellisesti päivillä on suuriakin eroja.