HJK:lle kaksi uutta pelaajaa – stadionin nimi muuttuu

HJK löysi etsimänsä maalivahdin ja topparin.

Veikkausliigaseura HJK:n joukkue täydentyy kahdella ulkomaalaispelaajalla. Seura on hankkinut maalivahti Jakob Tånnanderin ja toppari Ivan Ostojicin.

Toppari Ostojic on kokenut serbialaispelaaja. 30-vuotias Ostojic siirtyy HJK:hon Serbian pääsarjassa pelaavasta Radnicki Nis -seurasta. Hän siirtyy HJK:hon kesken kauden. Ostojic on ollut Radnickin avauskokoonpanossa 18 kertaa 20 kierroksen aikana.

Ostojic on pelannut uransa aikana myös Tshekin, Kyproksen ja Slovakian pääsarjoissa.

Ruotsalaistorjuja Tånnander on 19-vuotias. Hän on pelannut viime kaudet Ruotsin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla Lundissa. Hän oli seurassa lainalla Malmö FF:stä.

Uutta on myös Töölön jalkapallostadionin nimi. Telia 5G -areenana viime vuodet tunnettu futispyhättö on jatkossa Bolt Arena. Sopimus on kuusivuotinen. Bolt on henkilöstöpalveluyritys.

Vuonna 1999 valmistuneella futisstadionilla on ollut monta nimeä. Sen ensimmäinen nimi oli Finnair-stadion. Sen jälkeen oli Soneran sekä Soneran ostaneen Telian vuoro.