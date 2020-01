HJK:n viime kausien luottopuolustaja siirtyy Moldovan mestariseuraan

Ennen Obiloria Sheriffin riveihin HJK:sta on siirtynyt jo kaksi muutakin pelaajaa.

Kolmella edelliskaudella HJK:ta edustanut Faith Friday Obilor siirtyy Moldovan hallitsevan jalkapallomestarin Sheriff Tiraspolin riveihin. Sheriff kertoi nigerialaisen keskuspuolustajan tulosta maanantaina kotisivuillaan.

Obilor on pelannut Suomen miesten liigassa HJK:n lisäksi RoPSissa ja Interissä. Hän pelasi Suomen liigassa yli 200 ottelua ja voitti mestaruuden 2017 sekä 2018 HJK:ssa. Lisäksi HJK:ssa tuli Suomen cupin ykköstila 2017.

Sheriff Tiraspol on voittanut Moldovan mestaruuden 2000-luvulla peräti 18 kertaa. Seura on yltänyt neljästi Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen. Tuorein lohkovaihepaikka on kaudelta 2017–2018.

Moldovalaisseura hankki aiemmin HJK:n viime kauden kapteenin Sebastian Dahlströmin sekä kesken kauden Klubiin siirtyneen kolumbialaisen William Parran.