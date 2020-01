Veikkausliigan otteluohjelma julkaistu – runkosarjan päätöskierros pelataan samaan aikaan

Timo Marjamaa on Veikkausliigan toimitusjohtaja.

Kenttäremonteilla ja kesän EM-kisoilla vaikutusta ohjelmaan.

Veikkausliigan kausi 2020 alkaa lauantaina 11. huhtikuuta ja päättyy sunnuntaina 1. marraskuuta. Avauskierroksella pelaavat kaikki 12 joukkuetta, mutta HIFK:n ja TPS:n kohtaaminen pelataan 13. huhtikuuta.

Liigassa pelataan viime kaudelta tutulla järjestelmällä, jossa kaikki 12 joukkuetta kohtaavat toisensa kahdesti, kotona ja vieraissa.

Sen jälkeen sarja jakautuu kahtia ylempään ja alempaan loppusarjaan.

– Huuhkajat on ensimmäistä kertaa mukana arvokisoissa ja se on upea juttu myös Veikkausliigan näkökulmasta. Veikkausliigaa pelataan myös EM-kisojen aikana, mutta ottelut on rytmitetty niin että samoina päivinä Huuhkajien kanssa ei pelata. Ylipäänsä otteluja pyritään pelaamaan niin, että päästäisiin hyödyntämään kisojen välipäiviä, Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa sanoo liigan tiedotteessa.

– Kenttäremontteja on paljon, mikä on tietysti myönteinen asia sikäli että pian päästään pelaamaan hyvillä, uusilla alustoilla. Alustat uusitaan kauden aikana Helsingissä, Kuopiossa ja Maarianhaminassa. Luonnollisesti remontit vaikuttavat myös ohjelman aikatauluun jonkin verran.

Runkosarjan päätöskierros pelataan tänä vuonna siten, että kaikki joukkueet aloittavat ottelunsa lauantain 29. elokuuta klo 17.

