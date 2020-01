Jesse Sarajärvi, 24, paljasti vaienneensa vakavasta sairaudesta – päästä löytynyt kasvain sekoitti kropan toiminnan

Seinäjoen Jalkapallokerho tiedotti keskiviikkona, että seuran pitkäaikainen pelaaja Jesse Sarajärvi lopettaa ainakin toistaiseksi ammattilaisuransa. Taustalla on 24-vuotiaan keskikenttäpelaajan vakava sairaus, josta hän on tähän asti vaiennut.

Sarajärvi kertoo, että hänen aivolisäkkeestään löydettiin kesällä 2018 kasvain, joka on vaikuttanut hänen pelaamiseensa merkittävällä tavalla.

– Se kasvain aivolisäkkeessä tuottaa maitohormonia, joka sitten taas vetää testosteronitasot ihan nolliin. Siinä menee hormonit ihan sekaisin ja oli kokoajan semmoinen sumuinen olo. Minään aamuna ei herännyt pirteänä, vaikka kuinka yritti nukkua ja tehdä kaiken levon eteen, Sarajärvi sanoo seuran kotisivuilla julkaistussa tiedotteessa.

Pelaaja on saanut sairauteensa lääkityksen, joka on auttanut huomattavasti. Kerran viikossa otettava aine aiheuttaa kuitenkin kovia vastaoireita, jotka hankaloittavat ammattiurheilua. Sarajärvi keskittyy nyt kauppatieteen opintoihin Vaasan yliopistossa.

– Olen ollut jo kolme vuotta kirjoilla siellä, mutta siirsin sitä aikoinaan ensin armeijan vuoksi. Nyt sitten olen ollut läsnä, mutta aika vähän on pelaamisen vuoksi ehtinyt siihen paneutua. Nyt sitten tämä jotenkin toi semmoisen tunteen, että haluan ottaa aikalisän kaikkeen.

– En mä silti mitään absoluuttista päätöstä ole tehnyt pelaamisen suhteen, että nyt lopettaisin kokonaan. Mutta ainakin nyt tuntuu siltä. Kyllä mä tykkään niin paljon kuitenkin pelata, mutta kun viime vuodet on olleet niin vaikeita tuon sairauden kanssa, niin ei siitä ole samalla tavalla nauttinutkaan sitten, Sarajärvi sanoo tiedotteessa.

Sarajärvi kertoo tiedotteessa lääkityksen muuttaneen hänen kehonsa toimintaa suuresti. Hänen painonsa on noussut ja kengän kokonsa kasvanut. Hän arvelee jopa kasvaneensa lisää pituutta.

– Ja olen kyllä ollut tosi kiitollinen, kun lääke on alkanut tehoamaan. Vähän vaan tämä yhtäkkinen kasvu ottaa päähän. Ihan kuin murrosikä olisi alkanut uudestaan. Partakin alkanut kasvaa enemmän, että on tää ollut aika järkyttävä kokemus sillä tavalla, Sarajärvi sanoo.

Jesse Sarajärvi debytoi Veikkausliigassa kaudella 2015. Hän ehti pelata SJK:ssa 62 pääsarjaottelua, joissa hän viimeisteli neljä maalia. Kaudella 2019 Sarajärvi pelasi 18 liigaottelussa ilman tehoja.

Isä on SJK:n pomo

Jesse Sarajärven Raimo-isä on SJK:n pääomistaja ja puheenjohtaja. Entinen jalkapalloilija Raimo Sarajärvi on tehnyt miljoonaomaisuuden mm. kiinteistöbisneksessä. Hän on sijoittanut merkittävän summan SJK:hon.