Mehmet Hetemaj järkyttyi entisen pelikaverin yllättävästä kuolemasta – ”Hän oli todella positiivinen ja iloinen kaveri”

SJK:n kapteeni Mehmet Hetemaj muistaa torstaina edesmenneen Shahdon Winchesterin iloisena ja hienona ihmisenä.

Trinidadtobagolainen jalkapalloilija Shahdon Winchester menehtyi tapaturmaisesti auto-onnettomuudessa eilen kotimaassaan. Suomessa hyökkääjä muistetaan FF Jarosta kausilta 2013–14 sekä Seinäjoen Jalkapallokerhosta kaudelta 2018.

Suru-uutinen veti SJK:n kapteenin Mehmet Hetemaj’n mielen matalaksi.

– Kaikki ajatukset ovat hänen läheisissään. Todella surullinen päivä, Hetemaj sanoi puhelimitse.

– Kun hän oli täällä, tulimme todella hyvin toimeen. Hän tuli kaikkien kanssa toimeen. Hän oli erittäin positiivinen ja iloinen kaveri, joka loi hyvää energiaa myös muihin pelaajiin, vaikka kausi ei ollut helppo. Hyvä pelaaja myös.

Hetemaj’n muistot toissa kauden joukkuetoveristaan ovat pelkästään positiivisia, mikä tekee uutisesta erityisen rankan.

– Tietenkään kenenkään kuolema ei tunnu ikinä hyvältä, mutta kun kyseessä on ihminen, jonka kanssa on pelannut yhdessä, johon on tutustunut ja nähnyt, miten hieno persoona hän on... Se veti surulliseksi ja laittoi miettimään, että elämä on kullanarvoista, SJK-kippari pohti.

Erityisen pahoillaan kahden lapsen isä Hetemaj oli Winchesterin jälkikasvun puolesta.

– Kahden pojan isänä tiedän, mitä vanhemmat merkitsevät lapsille. En pysty edes kuvittelemaan, miten vaikeaa ”Shadin” kaikilla läheisillä on.

Onnettomuus tapahtui, kun Winchesterin auto osui valotolppaan valtatiellä Trinidadin saarella Gasparillon kaupungin kupeessa. Törmäyksen jälkeen tolpasta tippui sähkömuuntaja auton päälle, ja auto syttyi palamaan. Kaikki autossa olleet neljä ihmistä menehtyivät.

Hetemaj pitää onnettomuutta ”radikaalina” tapana lähteä.

– Ei tuollaista toivoisi kenellekään, ei edes pahimmalle viholliselleen.

SJK:n kokenut keskikenttäpelaaja muistaa entisen joukkuetoverinsa etenkin hymystä ja iloisuudesta. Hetemaj’n mukaan hänellä itselläänkin olisi opittavaa karibialaisen elämänasenteesta.

– Hänellä oli sellainen kiva nauru, ja sitä sai kuulla aika usein. Niin tätä elämää pitäisi elääkin. Ei jalkapallo ole aina se kaikkein tärkein asia vaan ennemminkin vähemmän tärkeistä tärkein. Kun meillä meni hieman huonommin, hän löysi asiasta kuin asiasta jotain positiivista. Se lähestymistapa elämään jäi hyvin mieleen, Hetemaj muisteli.

– Kun tuli koppiin aamulla ja kuuli Shadin naurun jostain, niin kyllä itsellekin tuli hymy huulille. Todella mukava kaveri.

Kesken kauden joukkueeseen liittynyt Winchester pelasi kaudella 2018 SJK:ssa 11 ottelua, joissa teki yhden maalin. Pietarsaarelaisen FF Jaron paidassa hän teki aiemmin 17 maalia 54:ssä Veikkausliigan ottelussa.