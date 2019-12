HJK:n viime kauden kapteeni siirtyy Moldovan suurseuraan

HJK:ta päättyneen kauden kapteeni Sebastian Dahlström löysi uuden seuran erikoisemmasta osoitteesta.

Moldovan pääsarjassa pelaava Sheriff Tiraspol kertoo venäjänkielisillä verkkosivuillaan HJK:n viime kauden kapteenin Sebastian Dahlströmin siirtyvän seuraan. Dahlströmin sopimuksen pituutta ei kerrottu uutisessa.

Dahlström debytoi HJK:n edustusjoukkueessa kaudella 2016. 23-vuotias keskikenttäpelaaja kävi aiemmin syksyllä näytillä Norjan pääsarjaseura Haugesundissa.

Sheriff Tiraspol on Moldovan suurseura, joka on kotoisin Transnistriasta, Moldovan itäosasta. Transnistria on julistautunut yksipuolisesti itsenäiseksi 1990-luvun alussa.

Sheriff Tiraspol on voittanut Moldovan mestaruuden 18 kertaa, joista viimeisen tänä syksynä.