Vanhemmat pakenivat sotaa

– Täällä on erilaista kuin Afrikassa, rauhallista ja turvallisempaa. On kunnia-asia, että sain viime vuonna Suomen kansalaisuuden, Banza sanoo.

Enoch Banza on kiitollinen siitä avusta, jota on matkansa varrella saanut.

Puhelu, joka ei unohdu

Suomessa on viime vuosina puhuttu siitä, miten tärkeää on, että lapsilla ja nuorilla on harrastusmahdollisuuksia lähellä. Banza on tästä elävä esimerkki.