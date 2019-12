Poikamaajoukkueiden vakiokasvo Maximo Tolonen IFK Mariehamniin

Keskikentällä ja hyökkäyksessä viihtyvä Tolonen teki maarianhaminalaisseuran kanssa yksivuotisen sopimuksen, jossa on optio seuraavasta vuodesta.

Tolonen on ollut pitkään poikamaajoukkueiden vakiokasvoja. Tolonen on pelannut 35 poikien maaottelua, joissa hän on tehnyt 15 maalia.