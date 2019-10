Veikkausliiga

KuPSin mestaruusjuhlat huipentuvat syyssäässä – kansanjuhla Kuopion torilla käynnissä





Viikko sitten Turussa jalkapallon Veikkausliigan dramaattisessa päätöspelissä näytöstyyliin toisella puoliajalla voittaneen KuPSin mestaruusjuhlat huipentuivat perjantai-iltana Kuopion torilla.Harmaasta säästä ja syyssateesta huolimatta juhlahumuun oli saapunut torin täydeltä tuhansia kuopiolaisia katsomaan kaupungin jalkapallosankareita sekä tapahtumassa esiintyviäsekä yllätysartistiEnsimmäisten joukossa lavan edustalle saapunutodotti innolla pian alkavaa mestaruusjuhlaa.– Yhdeksän vuotta olen joka pelissä käynyt KPS:n kannattajaporukan mukana. Seuraan kaikkia Kuopion joukkueita. Odotan hyviä bileitä ja erityisesti joukkueen tapaamista. Esiintyjät ei niin paljoa kiinnosta, paitsi ehkä. Olen varma, että Eini on illan yllätysesiintyjä, koska Kesä ja yö on toiminut mestaruusbiisinä, eturivissä ohjelman alkamista odottanut Järvelin sanoo.Vuodesta 2011 Suomessa pelannut kokenyt kamerunilainen Veikkausliigapelaaja, eli Tuco, on päässyt juhlimaan Suomen mestaruutta jo kerran aikaisemmin SJK:n riveissä vuonna 2015.– Tätä on vaikea verrata ensimmäiseen mestaruuteen, sarjajärjestelmäkin oli nyt erilainen. Meidän muutkin ulkomaalaisvahvistukset ovat kokeneita pelaajia ja olleet Suomessa kauan. Ei juhlimiseen voi antaa ohjeita. Olemme pitäneet hauskaa myös yhdessä fanien kanssa, joille tämä mestaruus on ollut erityisen tärkeää, Tuco kommentoi ennen Kuopion torijuhlia.Mestaruusjuhlan polkaisi käyntiinKuopion maakuntalaululla, jonka jälkeen lavalle saapuiesittämäänsanoittamaa KuPSin perinteistä Banzai -nimistä kannatuslaulua, joka esitettiin ensimmäistä kertaa koskaan livenä. Ensimmäisiä musiikkiesityksiä seurasi joukkueen omistajan ja Palloliiton puheenjohtajahaastattelu.– Haluan omistaa tämä mestaruuden kuopiolaisille ja savolaisille nuorille jalkapalloilijoille, Lahti sanoi.