Veikkausliiga

Tässä on Veikkausliigan kauden 2019 mestarijoukkue! IS esittelee kulta-KuPSin pelaaja pelaajalta

Tähdet:

Kovat luottomiehet:





Vankat rivimiehet:





Hekin pelasivat kultakaudella:

Tausta

Kuopion kultamiehet eli Suomen mestari Kuopion Palloseura pelaaja pelaajalta:Avoin ja rehellinen kapteeni on kasvanut kovaksi ja uskottavaksi johtajaksi. Pyörittänyt peliä vasemmalla laidalla, yhteistyö nousevan pakin Luis Murillon kanssa toimi loistavasti. Ratkaisunälkää ja taitoa riitti.Itseään säästelemätön erittäin kova duunari, joka on käynyt myös sörkkimässä tärkeitä maaleja. ”Talonmies” pitää paikat kunnossa. Suurin avu kuitenkin siinä, että tekee kanssapelaajistaan selvästi parempia! Kullanarvoinen joukkuepelaaja. Koko liigan aliarvostetuimpia.Viime kaudella loistanut pakki löysi oman huippuvireensä kesällä eurocupien aikaan. Tason nostolla oli valtava merkitys siinä, että KuPS sai junan kulkemaan. Yhteistyö Pennasen kanssa natsasi upeasti.Turkulainen jäi kotikonnuillaan mm. Henrik Moisanderin, Jukka Lehtovaaran ja Lukas Hradeckyn varjoon, mutta löysi oman reittinsä huipulle IFK Mariehamnin ja Hibernianin kautta. Ei erityisen näyttävä, mutta tasaisen varma. On kehittynyt.Nuorellamiehellä jo yli 140 liigapeliä vyöllään! Työmoraali ja tekniikka olleet aina kohdillaan, nyt myös ns. viimeiset ratkaisut onnistuivat. Vahva tempojuoksija, joka nosti tasonsa hyvästä huipuksi. Potentiaalia ulkomaille.KuPS tiesi mitä sai pestatessaan senegalilaispelaajan uudestaan. Ykköstoppareita koko sarjassa. Vahvuus armottomassa katkontapelissä – tappaa vastustajan hyökkäykset ilmassa ja maassa. Jämäkkä pelaaja puhuu harvoin, mutta kun avaa suunsa, muut kuuntelevat.Melko nuoresta iästä huolimatta jo lähes 170 liigapeliä mittarissa. Monitoimimies nähtiin tällä kaudella myös hyökkäävissä rooleissa, mutta päätyi oikeaksi pakiksi ja pelasi tontilla hyvin KuPSin voittoputkessa. Löytyikö uusi ykköspaikka?Kroatian poikamaajoukkueissa pelannut toppari lainattiin Savoon Dinamo Zagrebista. Pelillisesti koko liigan allstars-tasoa. Ei pelaa itseään ulos tilanteista ja hallitsee pallon hienosti. Pelimies viimeisen päälle. Matka jatkuu kohti huippua Suomen-kultavisiitin jälkeen.Joukkueen avainpelaajia keskikentän pohjalla. Päätyi jonkin verran kierrätyspelaajaksi, mutta kyse ei ole taitovajavaisuuksista. Ghanalaisella alkaa olla kilometrejä mittarissa sen verran, että hyödytti joukkuettaan parhaiten, kun huilasi välillä.Tämän kauden ykköshankinta – ja olikin todella hyvä. Senegalilainen pelasi odotettua vähemmän, mutta kuului pelatessaan koko keskikentän ykkösmiehiin. Vahvaa erikoistilanneosaamista kentän molemmissa päissä.Joukkueensa päivänselvä ykköskärki. Hyvällä työmoraalilla pelaava brassikärki teki tärkeitä maaleja alkukaudesta, mutta loukkaantumiset häiritsivät. Olisi terveenä taistellut liigan maalikuninkuudesta. Pystyy maalaamaan vaikeistakin asennoista. Parhaimmillaan yksinäisenä kärkenä, eikä yhteistyö Rasmus Karjalaisen kanssa yrityksistä huolimatta toiminut.A-maajoukkueesakin käynyt pakki tuli Kuopioon kesken kauden keskenkuntoisena ”jokerikorttina”. Pääsi kuntoon ja oli hyödyllinen. Tärkeä palanen joukkueessa.Toppari jäi vähän sivurooliin, vaikka kovasti odotettiin merkittävää tasonnostoa. Perusosaaminen silti kunnossa. Mahtuisi monessa muussa joukkueessa avauskokoonpanoon, mutta laajalla ringillä operoivassa huippu-KuPSissa oli välillä vaikeaa.Joukkueen ehkä monipuolisin toppari. Kamerunilainen onnistui tarpeen vaatiessa myös pakkina. Hyvä joukkuepelaaja, jonka paikka vakiintui keskelle, ja KuPS alkoi pelata voittoputkea.Positiivinen yllätys, kun on otti noin paljon pelejä kovalla keskikentällä hyökkäävässä roolissa – ansaitusti. HIFK:sta hankittu nuorimies tiedettiin lupaavaksi, mutta hän oli eniten tasoaan aiemmasta nostanut KuPSin pelaaja. Vahva työntekijä.Selkeä korvaaja Hollantiin siirtyneelle Karjalaiselle. Ei ollut saapuessaan parhaassa kunnossaan, mutta vire ja tehot löytyivät. Teki tärkeitä maaleja. Fyysisesti äärettömän vahva pelaaja. On pärjännyt jopa voimassa HJK:n ”kivilinnaa” Faith Obiloria vastaan!Hyvän mielen hyvä konkari. Iloinen, avoin, sosiaalinen virolainen, joka tarjosi vahvasti etenevänä pelaajana taktisen vaihtoehdon ilman ryhmityksen muuttamista. Palkittiin hiljattain jatkosopimuksella – ei tietenkään vain hyvänä jätkänä vaan myös pelillisen panoksensa ansiosta.A-maajoukkueringissäkin ollut pelaaja siirtyi kesken kauden Fortuna Sittardiin, Hollantiin. Siirto oli win-win: sekä seura että pelaaja hyötyivät. Hyvä pelaaja, mutta yhteinen taajuus Rangelin kanssa ei vaan löytynyt.Arttu Heinonen, 20, kk 8/0, Jere Hiltunen, 20, kk, 4/0, Jiri Nissinen, 22, p 4/0, Eetu Rissanen, 16, h 4/0, Miika Töyräs, 20, mv 2/0, Eetu Pellikka, 19, h 1/0.Jani Honkavaara.Keith Armstrong, Luis Anula ja Jori Särkkä.Sami Miettinen.Joonas Ojantie. Lääkäri: Janne Pesonen.mv=maalivahti, p=puolustaja, kk=keskikenttämies, h=hyökkääjä.Listalle on otettu ne pelaajat, jotka ovat pelanneet tällä kaudella Veikkausliigaa.