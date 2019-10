Kuopio sekosi mestaruudesta – poliisi lähetti terveiset juhlijoille: ”Banzai! Muistakaa kohdella Veljmiestä hyvin”

Veikkausliiga

Kuopio sekosi mestaruudesta – poliisi lähetti terveiset juhlijoille: ”Banzai! Muistakaa kohdella Veljmiestä hy

Kuopiossa juhlitaan parhaillaan jalkapallomestaruutta yli 40 vuoden odotuksen jälkeen, kun Kuopion Palloseura ratkaisi mestaruuden Veikkausliigan päätöskierroksella ja voitti Turussa FC Interin lukemin 2–0.Myös Itä-Suomen poliisi julkaisi pian mestaruuden ratkettua sosiaalisessa mediassa onnittelut mestarijoukkueelle.– Banzai! Savolaiset ovat aina tienneet olevansa mualiman parhaita jalkapalloilijoita ja Suomen mestaruus on viimeiset reilut 40 vuotta annettu tasapuolisuuden nimissä muille. Nyt oli taas aika panna palikat järjestykseen ja muistuttaa myös kotimaassa, että pallon kanssa ei pelkästään naatiskella. Ja jos savolaisjoukkueessa on ainakin yksi Niskanen, tulosta tulee, poliisin onnitteluviestissä veisteltiin.– Onnea poliisilaitoksen puolesta mestareille ja koko organisaatiolle, junnusta järkkäriin!Ratkaisuottelua seurattiin Kuopiossa sankoin joukoin torille pystytetyllä isolla screenillä. Myös kaupungin maamerkki Veljmies-patsas on jo pitkin syksyä nähty KuPSin huivi kaulassaan, vaikka mestaruutta piti odotella päätöskierrokselle asti.Poliisi ohjeistaakin onnittelujensa päätteeksi koleassa säässä juhlivia jalkapallon ystäviä pukeutumaan lämpöisesti, jos torijuhlinta jatkuu yhä.– Jos ja kun torilla tavataan/jatketaan, pankaahan reilusti päälle ja muistakaa kohdella Veljmiestä hyvin. Hyviä juhlia, teemme oman osuutemme tässäkin ja palataan asiaan europelien merkeissä.