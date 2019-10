Veikkausliiga

Nyt mestaruus ratkeaa! IS seuraa Veikkausliigan dramaattista kultataistoa Inter–KuPS hetki hetkeltä

19.10. 14:18

Veikkausliiga Veikkausliigan kauden 2019 mestaruus ratkeaa sunnuntaina Turussa. IS seuraa ottelua Inter–KuPS hetki hetkeltä

Veikkausliigan kausi 2019 huipentuu lauantaina pelattavalla päätöskierroksella, jossa iskevät vastakkain sarjajohtaja Kuopion Palloseura ja sarjakakkonen Inter.



Turun Veritas-stadionilla pelattavan kamppailun asetelma on selvä: KuPSille riittää mestaruuteen tasapeli, Interin on mestariksi noustakseen otettava tänään voitto.



IS seuraa kello 15 alkavaa kamppailua hetki hetkeltä. Liveseurannan löydät alta.