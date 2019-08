Veikkausliigan runkosarja huipentuu poikkeuksellisella tavalla – hallituksen jäsen Raimo Sarajärvi suorasanaisena: ”Melkein nolottaa”

Veikkausliiga

Veikkausliigan runkosarja päättyy viikonloppuna. 22 ottelukierroksen jälkeen joukkueet jakautuvat ns. mestaruus- ja haastajasarjaan, joissa pelataan vielä viisi kamppailua.Ylemmässä loppusarjassa taistellaan mitaleista, alemmassa ratkaistaan putoaja sekä karsija.Ennätystasaisessa sarjassa vielä viisi joukkuetta, Honka, IFK Mariehamn, SJK, Lahti ja HIFK voi löytää itsensä joko ylemmästä tai alemmasta.Jalkapallopiireissä on ennen päätösviikonloppua havahduttu siihen, ettei uudessa sarjajärjestelmässä runkosarjan viimeisiä otteluita pelata samana päivänä ja samalla kellonlyömällä.Se on sarjamuotoisessa jalkapallossa normaali käytäntö.– Eihän tämä ole urheilullinen ratkaisu, eikä maailmalla sarjoissa näin tapahdu. Ratkaiseva kierros pitäisi pelata aina yhtä aikaa, SJK:n puheenjohtaja Raimo Sarajärvi https://www.is.fi/haku/?query=raimo+sarajarvi jyrähtää.SJK esimerkiksi pelaa viimeisen runkosarjaottelunsa lauantaina. IFK Mariehamn pystyy seuraavana päivänä valitsemaan strategiansa FC Lahtea vastaan sen mukaan, miten SJK on onnistunut.– Tämähän voi vaikuttaa joukkueiden taktiikkaan. Jos voitamme KuPSin, Maarianhamina lähtee pelaamaan riskillä. Jos pelaamme tasan, Maarianhaminalle riittää tasapeli. Eihän se ole reilua. Ja jos asia olisi toisin päin, ei se olisi reilua niinkään.– Tietyt asiat pitäisi mennä urheilun etiikan mukaisesti, Sarajärvi sanoo.SJK:n puheenjohtaja kuuluu myös Veikkausliigan hallitukseen. Seurat käytännössä omistavat Veikkausliigan, joten Sarajärvelläkin on sananvaltaa otteluohjelmaan.

