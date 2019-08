Kommentti: SJK:n julistuksia ei voi vieläkään ottaa tosissaan – rahaseura toistaa nöyryyttävää kaavaa vuodesta toiseen

Veikkausliiga

Kommentti: SJK:n julistuksia ei voi vieläkään ottaa tosissaan – rahaseura toistaa nöyryyttävää kaavaa vuodesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=jari+kujala

https://www.is.fi/haku/?query=esa+haanpaa

https://www.is.fi/haku/?query=tomi+karkkainen

https://www.is.fi/haku/?query=christoffer+kloo

https://www.is.fi/haku/?query=sixten+bostrom

https://www.is.fi/haku/?query=manuel+roca

Oliko sittenkään yllätys?

Vikaa myös Eremenkossa, oikea ongelma syvemmällä