Veikkausliiga

Kapteeni Hannu Patroselle jatkosopimus HIFK:n kanssa – hommiin myös seuran taustajoukoissa

HIFK:n Veikkausliigajoukkue on tehnyt jatkosopimuksen kapteeninsa Hannu Patrosen kanssa. Patrosen uusi sopimus kattaa ensi kauden.