Panokset huipussaan! Ilves ja HJK iskevät yhteen täyden katsomon edessä – IS seuraa Veikkausliigan kärkiottelua

Panokset huipussaan! Ilves ja HJK iskevät yhteen täyden katsomon edessä – IS seuraa Veikkausliigan kärkiottelu

Ilves ja HJK kohtaavat Veikkausliigan kärkiottelussa. IS seuraa kamppailua hetki hetkeltä.

Päätapahtumat 8 min. sitten Tammelassa taukotilanne 0-0 56 min. sitten Ottelu on käynnissä Näytä lisää( -3 kpl) Maaleja Vaasassa, Kokkolassa ja Turussa Juuri ennen taukoa maaliverkko heilui kahdessa illan muussa Veikkausliigan ottelussa ja Ykkösen kärkikamppailussa TPS-Haka. Vaasassa FC Lahti tasoitti pelin 45. minuutilla. VPS:n verkkoa heilutti vasta 17-vuotias Pyry Lampinen, joka osui myös lahtelaisten edellisessä kamppailussa. Tilanne Vaasassa on 1-1. Kokkolassa SJK meni avausjakson lisäajalla 1-0-johtoon KPV:tä vastaan. Maalintekijänä oli nuori ghanalainen Jude Arthur. Turussa vierasjoukkue Haka johtaa TPS:ää Ykkösen kärkikamppailussa jo 2-0. Myös ottelun toisen maalin viimeisteli Hakan Salomo Ojala. Tammelassa taukotilanne 0-0 HJK:lla oli hienoinen pallonhallinta, mutta Ilveksellä ottelun vaarallisimmat paikat. Avausjakso päättyi kuitenkin maalittomana. 8 min. sitten Tammelassa taukotilanne 0-0 45 min: HJK:n Rudakov teki ilmiömäisen torjunnan Ilveksen keskikenttämies Yusif Moussa pääsi ampumaan rankkarialueen rajalta. Hyvä kuti suuntautui kohti maalin nurkkaa. HJK:n maalivahti Maksim Rudakov heittäytyi kuitenkin täyteen pituuteensa ja torjui. SJK tuhri pilkun Kokkolassa Seinäjoen Jalkapallokerho pääsi Kokkolassa yrittämään maalintekoa KPV:tä vastaan rankkaripilkulta. Kehnon kauden pelannut brassikärki Batista kuitenkin epäonnistuu yrityksessään 42. peliminuutilla. 41 min: Ilveksen Lauri Ala-Myllymäellä taas maalipaikka Ilveksellä oli pitkä painostusjakso HJK:n maalilla, joka huipentui Lauri Ala-Myllymäen luikertelu maalipaikkaan rangaistusalueen sisään. "Lämmin" laukaus kuitenkin meni ohi HJK:n maalin. Maali Turussa! Ykkösen kärkiottelussa TPS-Haka vierasjoukkue FC Haka meni 1-0-johtoon 35. peliminuutilla. Maalintekijänä oli valkeakoskelaisjoukkueen ykköstykki Salomo Ojala. 34 min: Ilveksellä kaksi loistavaa maalipaikkaa! Ilves luo lyhyen ajan sisällä kaksi loistavaa maalintekopaikkaa. Ensin Lauri Ala-Myllymäki pääse Felipe Aspegrenin syötöstä laukomaan rankkarialueen sisältä, mutta laukaus kuitenkin jää heppoiseksi. Seuraavassa tilanteessa Iiro Järvinen syöttää Emile Paul Tendengille maalin eteen, mutta HJK-vahti Maksim Rudakov torjuu jaloillaan. 28 min: HJK:n Parralle keltainen kortti Ilveksen maalitykki Lauri Ala-Myllymäki saa mainion syötön Felipe Aspgreniltä ja on etenemässä maalipaikkaan, kun HJK:n tuore kolumbialaishankinta William Parra jyrää hänet nurin takaapäin. Erotuomari Ville Nevalainen antaa pelin jatkua, koska pallo ajautuu Ilveksen Yusif Moussalle, joka etenee boksiin. Moussa ei kuitenkaan saa palloa maaliin. Tilanteen jälkeen Nevalainen nostaa keltaisen kortin Parralle. Olisiko Ilvekselle kuitenkin ollut parempi, jos Nevalainen ei olisi käyttänyt hyötynäkökulmaa ja viheltänyt suoraan vapaapotkun? Ala-Myllymäki on tällä kaudella ollut tappavan tehokas erikoistilanteista. 27 min: Obilor hyvässä maalipaikassa HJK:n toppari Faith Friday Obilor nousee omiin korkeuksiinsa kulmapotkutilanteesta ja puskee kovaa. Pallo menee kuitenkin yli maalin. Tilanne on yhä 0-0. 23 min: HJK hallitsee palloa Pelin alun kuva on ollut selkeä: HJK hallitsee palloa, mutta pääosa pyörityksestä tapahtuu Ilveksen tiiviin muodon ulkopuolella. Tamperelaiset ovat pallon saadessaan lähteneet puolestaan nopeasti vastaiskuihin. 18 min: Ilves luo hyvän paikan oikealta laidalta Ilveksen Lauri Ala-Myllymäki pyörähtää taidokkaasti pienessä tilassa ja jakaa pallon oikeaan laitaan. Ylösnoussut laitapakki Felipe Aspegren lähettää matalan keskityksen, jonka HJK saa puolustettua vaivoin. 12 min: Ilves iskee terävästi vastaan Ilveksen oikea laituri Iiro Järvinen lähtee vauhdikkaaseen kuljetukseen ja syöksyy HJK:n horjutusyrityksistä huolimatta pitkälle vastustajan kenttäpuoliskolle. Järvisen keskitysyritys takatolpalle kuitenkin epäonnistuu. 7 min: Lauri Ala-Myllymäki on käyttää HJK:n sekoilun hyväkseen Ilves pääsee ensimmäiseen maalipaikkaansa, kiitos HJK:n keskuspuolustuksen sekoilun. Obilor ja Rafinha törmäilevät keskenään ja Ilveksen maalitykki Lauri Ala-Myllymäki pääsee tuikkaamaan pallon kohti maalia. HJK:n maalivahti Maksim Rudakov torjuu tilanteen jaloillaan. VPS johtoon Vaasassa Samaan aikaan pelattavassa VPS-FC Lahti -ottelussa kotijoukkue on mennyt 1-0-johtoon 5. minuutilla. Maalintekijänä Samba Sillah. Ottaisiko VPS nyt ensimmäisen kotivoittonsa yli vuoteen? MAALI! @VPS1924 - @FCLahti1996 1-0 Suoraan lähetykseen tästä >> https://t.co/BrGGAESrbw #Veikkausliiga pic.twitter.com/8D61B7L7nO — Veikkausliiga (@Veikkausliiga) July 20, 2019 3 min: HJK:n uusi vahvistus maalipaikassa Kolumbialainen William Parra on heti avata maalitilinsä Veikkausliigassa. Evans Mensah syöttää hänelle vetopaikan rankkarialueen sisälle, mutta Parra ampuu ohi. 1 min: HJK:n Obilor heti tuomarin puhutteluun HJK:n kovaotteinen nigerialaistoppari Faith Friday Obilor jyrää Ilveksen Emile Paul Tendengin keskialueella ja päätyy erotuomarin puhutteluun. Ottelu on käynnissä Erotuomari Ville Nevalainen puhaltaa kamppailun käyntiin. 56 min. sitten Ottelu on käynnissä HJK-fanien päädystä nousee sinistä savua Tampereelle on matkustanut satoja HJK:n kannattajia, jotka aivan ottelun alla polttavat päätykatsomossaan sinisiä savuja. #lutuuri @Klubipaaty #Veikkausliiga pic.twitter.com/ACQ8JZTbsF — Aleksi Suominen (@CoachAlsu) July 20, 2019 Ilveksen Jarkko Wiss lyö paineet HJK:lle Ilveksen päävalmentaja Jarkko Wiss arvioi Ruutu+:n haastattelussa, että HJK:lla on tänään suuremmat paineet voittaa. Wissin mukaan tuleva huippuottelu loppuunmyydyn katsomon edessä on näkynyt Ilveksen harjoituksissa entistä suurempana intensiteettinä. HJK:n valmentaja Toni Koskela Ilveksestä HJK:n valmentaja Toni Koskela kuvailee Ruutu+:n haastattelussa Ilvestä joukkueeksi, joka puolustaa tiiviisti ja on erittäin hyvä hyökkäämään vastaan isoihin tiloihin.

Panokset ovat huipussaan, kun Veikkausliigaa johtava Tampereen Ilves ja hallitseva mestari Helsingin Jalkapalloklubi kohtaavat loppuunmyydyllä Tammelan stadionilla lauantaina.Ilves johtaa liigaa kolmen pisteen erolla HJK:hon, joka on tällä hetkellä sarjassa neljäntenä. Ilves on kuitenkin pelannut kaksi ottelua HJK:ta vähemmän, eli helsinkiläisten on eroa kuroakseen lähes pakko voittaa Tampereella.Ilta-Sanomat seuraa kello 17 alkavaa kamppailua hetki hetkeltä. Seurannan löydät alta.