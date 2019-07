Veikkausliiga

Ilo palasi HJK:n pukukoppiin – Nikolai Alho ruotii karua kevätkautta: ”Ei ollut intohimoa”

Mikä oli avainviestisi murheenlaaksossa maanneelle joukkueelle?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Olemme lähtökohtaisesti hommassa, joka on kivaa, joten treenaamisesta ja peleistä pitää pystyä nauttimaan, Koskela kertoo ensikohtaamisen sananvaihdoista.Raitapaitojen peli ei kulkenut: stressitilasta piti päästä pois.– Se ole aina helppoa. Ensimmäinen peli tuli nopeasti vastaan, ja kun voitimme sen, asia helpottui.Joukkue on käynyt läpi psyykkistä puolta ”itsensäkehittämispäivinä”. Niihin on ollut tarvetta, koska edellisen valmennuskaksikon alaisuudessa joukkueen henkinen selkäranka murtui liian helpolla.– Tilanne oli huolestuttava, kun pelaajien kehonkieli muuttui virheen jälkeen negatiiviseksi, Koskela kertaa lähtötilannetta.Pukukopissa on nyt rennompi tunnelma, mikä on heijastunut myös kentälle. Viime torstain derbyssä raitapaidat hyökkäsivät pirteämmin kuin kertaakaan tällä kaudella.Paineista Koskela ei suostu ottamaan taakkaa, vaikka niitä HJK:n päävalmentajalla riittää. 36-vuotias Puotinkylän Valtin kasvatti ottaa menestysodotukset pikemmin työsuhde-etuna.– Niitä aina riittää, mutta niistä täytyy osata nauttia. Jos tekee työnsä joka päivä hyvin, tuloksiakin yleensä tulee.Koskelalla on niukalti kokemusta eurocupeista, mutta jotain sentään. FC Jokerien paidassa hän oli kesällä 2001 mukana otteluparissa ukrainalaista Kiev Arsenalia vastaan ja HJK:n valmennustiimissä hän pääsi haistelemaan europelien tunnelmaa.Viime kaudella Koskela oli hankkimassa RoPSille eurocupin paikkaa. Napapiirillä hän ei ehtinyt miettiä kansainvälisiä matseja.– Tilanne oli siellä erilainen, koska seuran strategian mukaisesti hankimme nuoria pelaajia, joita oli tarkoitus kehittää siten, että heidän myynnistään olisi saatu aikanaan rahaa.Europelit olisivat olleet kerma kakun päälle.– Jos olisimme menneet jatkoon, niin se olisi ollut vielä hienompaa.Töölössä odotusarvo on jatkopaikka: mikään muu ei kelpaa Mestarien liigan karsintojen ensimmäisellä kierroksella kuin Färsaarten HB Torshavnin pudottaminen.Valmentamisen ohella Koskela on ollut kirjoilla Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Eikä vain kirjoilla, sillä toukokuussa hän sai valmiiksi alemman korkeakoulututkinnon eli oikeusnotaarin paperit. Maisteriopinnot saavat odottaa, koska valmentaminen ja kaksi lasta pitävät miehen kiireisenä.Koskelan kakkosvalmentajaksi nousi Mika Väyrynen https://www.is.fi/haku/?query=mika+vayrynen , jonka hän tuntee jo yhteisiltä Jokeri-vuosilta.– Ratkaisu piti tehdä nopeasti. Tärkeintä oli kompetenssi lajiin, mutta iso asia oli myös se, että kakkosvalmentaja täydentää mua asioissa, joissa voisin olla parempi, Koskela perustelee ”Väykän” valintaa.

Mitä ne ovat?

Nikolai Alho: Intohimo puuttui