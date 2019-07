Veikkausliiga

Upea kaukolaukaus siivitti HJK:n voittoon Stadin derbyssä – HIFK:lle ensimmäinen tappio yli kahteen kuukauteen

HIFK–HJK 0–2 (0–2)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Videot maaleista alla.