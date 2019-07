HIFK:n tähtihankinta Njazi Kuqi on koko kaudella pelannut vain 101 minuuttia – seuran norjalaisluotsi perustelee päätöksiään

Veikkausliiga

HIFK:n tähtihankinta Njazi Kuqi on koko kaudella pelannut vain 101 minuuttia – seuran norjalaisluotsi perustel

Video: Jutun pääkuvana olevassa videossa näet pelin kohokohtakoosteen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy