Veikkausliiga

Maarianhaminan pippurisumutuksesta jätetty seitsemän ilmoitusta – poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelyinä

Suomen Cupin finaalin päätösvihellyksen jälkeen tapahtuneen pippurisumutustapauksen esitutkinta on käynnissä.Ilveksen voittoon päättynyt Suomen Cupin finaali sai Maarianhaminassa 15. kesäkuuta ikävän päätöksen, kun Safetor OY:n järjestyksenvalvojat suihkuttivat pippurisumutetta kohti kentälle voittoa juhlimaan pyrkineitä Ilveksen faneja.Ahvenanmaan poliisilaitokselta tavoitettu tutkinnanjohtaja, komisario Nina Rasmus kertoi Ilta-Sanomille tiistaina, että rikosilmoituksia tapahtumista on tullut seitsemän.— Pääasiassa elektronisesti tehdyistä ilmoituksista on kirjattu rikosilmoituksia. Asianomistajia ei ole vielä kuultu, se tapahtuu mantereella. Tulemme pyytämään apua kuulusteluihin asianomaisten paikallisilta poliisilaitoksilta, Rasmus kertoi.Päätös mahdollisista muista tutkintatoimista tehdään Rasmuksen mukaan asianomistajien kuulemisen jälkeen.– Rikosnimike on tällä hetkellä pahoinpitely, mutta se voi muuttua tutkinnan aikana, tai lisäksi voi tulla muita rikosnimikkeitä.Epäiltyjen mahdollista määrää Rasmus ei kommentoinut.