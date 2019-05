Veikkausliiga

Keith Armstrong palasi voittajana liigaympyröihin – naureskeli ottelun jälkeen yhdelle kysymykselle

Koko

Kuopiolaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

61-vuotiaalla

kansan tuntema Keith https://www.is.fi/haku/?query=keith Keke Armstrong https://www.is.fi/haku/?query=armstrong palasi voitokkaasti Veikkausliigaan. Haalarihommiin yllättäen taas tarttunut Armstrong sai heti juhlia täyttä pistepottia KuPSin kakkosvalmentajana.Valmentajana viisi kertaa Suomen mestaruuden voittanut englantilainen ei kuitenkaan ruvennut ottamaan itselleen kunniaa voitosta. Perjantaina julkistetun pestin jälkeen Armstrong oli ehtinyt nähdä ainoastaan yhdet joukkuetreenit, sillä perjantaina satanut paksu lumikerros esti joukkueen ulkoharjoittelun.– En usko, että kovin paljon minulla oli tähän osaa. Ehdimme käydä jonkin verran asioita läpi muun valmennuksen kanssa, mutta 99-prosenttisesti tämä oli vanhan valmennuksen juttu. Olen antanut ehkä pari nyanssia mukaan, Armstrong toppuutteli.kauden ensimmäinen kotivoitto ja kolmas peräkkäinen täysi pistepotti tuli taas vaikeimman kautta. Nihkeä tasatilanne vaihtui lisäajalla riemukkaaseen juhlaan, kun puolustaja Babacar Diallo https://www.is.fi/haku/?query=babacar+diallo puski voitto-osuman.– Jälleen kerran hoidimme homman tyylillämme ja annoimme 1–0 kaverille eteen. Toisella puoliajalla aloitimme töiden teon. Jotakin pitäisi keksiä. On turhan rankkaa pelata jokainen matsi näin, KuPSin avausmaalin tehnyt ja Diallon voittomaalin pohjustanut Petteri Pennanen https://www.is.fi/haku/?query=petteri+pennanen sanoi.Viime kaudella Hakaa Ykkösessä valmentanut Armstrong ja KuPSin päävalmentaja Jani Honkavaara https://www.is.fi/haku/?query=jani+honkavaara ovat ystäviä jo vuosien takaa.Honkavaara halusi itse vahvistuksia valmennustiimiinsä ja otti yhteyttä tuttuun mieheen. Päävalmentaja korostaa, että Keken saapumisessa ei ole mitään mystiikkaa.– Roolijakomme on vielä työn alla, mutta Keke ottaa varmasti minulta ja Luisilta https://www.is.fi/haku/?query=luisilta Anula https://www.is.fi/haku/?query=anula , myös valmentaja) jotain hommia pois. Näin pystymme varmasti entistä laadukkaampaan valmennukseen, Honkavaara taustoitti.– Jos on kuusi silmää katsomassa peliä, ne näkevät enemmän kuin neljä silmää. On vaikea vetää juttuja yhdellä tai kahdella ihmisellä, jos on 20 jalkapalloilijaa. Niin kuin nykyään vaikka päiväkodeissa pitää olla yksi opettaja kymmentä lasta kohti, Armstrong sanoi.Armstrongilla on omia ideoitaan pelin eri osa-alueisiin. Jo kahden päivän jälkeen hän oli kiinnittänyt huomiota hyökkääjien liikkeeseen ja erikoistilannepelaamiseen.– Minulla on omia ideoitani, heillä on omia ideoitaan. Varmasti saamme näistä hyvän kombinaation.

Vieläkö kokenut mestarivalmentaja nähdään joku päivä vielä veikkausliigajoukkueen päävalmentajana?

– Eeen mä usko, olen sen verran vanha mies jo, Armstrong sanoi ja rämähti päälle kekemäiseen nauruunsa.