Näin sen pitikin mennä! HIFK iski kovaa kiinni ja näytti, mistä se on tehty: ”Tiesimme, että Klubi tykkää pimputella omassa boksissa”

Veikkausliiga

Näin sen pitikin mennä! HIFK iski kovaa kiinni ja näytti, mistä se on tehty: ”Tiesimme, että Klubi tykkää pimp

HIFK onnistui vihdoin pelaamaan, kuten se on koko talven ja kevään yrittänyt. Tulosta tuli.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Brändifutista