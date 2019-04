Huomasitko? Tiistai on urheilun superpäivä tv:ssä – SM-liigan ja Veikkausliigan megaottelut näkyvät ilmaiskanavilla

Veikkausliiga

Huomasitko? Tiistai on urheilun superpäivä tv:ssä – SM-liigan ja Veikkausliigan megaottelut näkyvät ilmaiskana

Ilmaiset tv-ottelut tiistaina:

U18 MM-jääkiekko: Suomi–Sveitsi, TV2 klo 16.25

SM-liiga: 2. finaaliottelu HPK–Kärpät, TV5 klo 18.30

Veikkausliiga: Stadin derby HJK–HIFK, Jim klo 18.30

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiistaina ilmaiskanavilla näkyy kolme suomalaisen palloilun huippuottelua, joista kaksi menee tosin ikävästi päällekkäin.Palloiluputki alkaa klo 16.25, jolloin Yle TV2 näyttää Pikkuleijonien kuolemanottelun alle 18-vuotiaiden MM-kisoista Ruotsista.Hallitsevan maailmanmestarin Suomen on pakko voittaa Sveitsi varsinaisella peliajalla selviytyäkseen mitalipeleihin. Kaikki muut tulokset tietävät Pikkuleijonille päätymistä putoamiskarsintaotteluihin Slovakiaa vastaan.Pikkuleijonien ottelun jälkeen urheilun ystävä pääsee valitsemaan kahden kotimaan suosituimman palloilusarjan huippupelin väliltä.Kello 18.30 alkavat sekä SM-liigan toinen finaaliottelu HPK–Kärpät että Veikkausliigan odotettu Stadin derby HJK–HIFK.HPK–Kärpät näkyy ilmaiskanava TV5:llä ja SM-liigaa koko kauden näyttäneellä maksukanava Telialla. HPK jahtaa illan pelissä avausvoittoaan finaalisarjassa. Se hävisi lauantaina finaalien avauspelin Kärpille Oulussa 1–4.Stadin derby näkyy ilmaiskanava Jimiltä ja Veikkausliigassa joka pelin suorana näyttävältä ISTV:n maksulliselta Ruutu+:lta. Pallokerhon studiolähetys ottelusta alkaa jo kello 18.HJK:n ja HIFK:n välinen mittelö palaa Veikkausliigaan vuoden tauon jälkeen. Kauden 2018 Ykkösessä viettänyt HIFK nousi takaisin pääsarjaan viime syksynä ja haastaa nyt hallitsevan mestarin HJK:n.Klubi on ottelussa suursuosikki, sillä se johtaa liigaa. Neljästä ottelusta HJK:n saldo on kaksi voittoa ja kaksi tasapeliä. HIFK on pelannut kahdesti, hävinnyt molemmat ottelut eikä ole avannut vielä maalitiliään.Stadin derbyissä erot ovat kuitenkin olleet aina pieniä. Vuosina 2015–2017 pelattiin yhdeksän paikalliskamppailua, joista HJK voitti kolme, HIFK yhden ja peräti viidesti päädyttiin tasapeliin.