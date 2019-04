Veikkausliiga

Kommentti: HJK voittaa, mutta ei vielä vakuuta – tähtihankinta kaukana pelikunnosta

Veikkausliigakausi on vanhentunut jo kaksi ottelua, mutta mestari-HJK:n peli on kaukana valmiista, kirjoittaa Mikko Knuuttila.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy