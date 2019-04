RoPSin teinitähti, KPV:n evakkopaluu ja mysteeri-HIFK – näistä puhutaan Veikkausliigan avausviikonlopun otteluissa

Veikkausliiga

RoPSin teinitähti, KPV:n evakkopaluu ja mysteeri-HIFK – näistä puhutaan Veikkausliigan avausviikonlopun ottelu

1) Onko HIFK niin surkea kuin pelätään?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





2) Jatkuuko RoPSin Ala-vire?

Video: Sampo Alan uran avausosuma

3) Kokkola palaa liigaan – Seinäjoella





4) Kestääkö Lahden teräsmiehen putki?