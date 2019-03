Sairaus vei Gunnarilta jalat alta – viettää juhlapäiväänsä pyörätuolissa ja tekee käsipainoilla 1 500 liikettä joka päivä

Veikkausliiga

Sairaus vei Gunnarilta jalat alta – viettää juhlapäiväänsä pyörätuolissa ja tekee käsipainoilla 1 500 liikettä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaimo pitää huolta





Tarjouksia tuli muualta

Uskollinen KPV:lle









Pelaajien hieno ele