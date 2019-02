Veikkausliiga

HIFK:n luottopuolustaja jäi tylysti ilman sopimusta: ”Syy vaihtui päivästä riippuen”

HIFK:n jalkapallojoukkuetta vuodesta 2014 asti edustanut Pauli Kuusijärvi https://www.is.fi/haku/?query=pauli+kuusijarvi ei jatka enää seurassa. Kolme helsinkiläisten veikkausliigakautta sekä kaksi nousua mukana ollut luottotoppari ilmoitti asiasta Instagram-tilillään.– Nämä tanssit ovat osaltani ohitse. En ole IFK:n pelaaja kaudella 2019. Olisin halunnut jatkaa matkaa, mutta lopulta se ”ei vain oikein onnistunut”. Syy vaihtui hieman päivästä riippuen, Kuusijärvi kirjoittaa.– Lisäksi oma käsitykseni siitä, mitä kunnioitus vanhoja pelaajia kohtaan tarkoittaa, poikkeaa radikaalisti mediassa esitetystä.Kommentin voi nähdä suorana kritiikkinä seuran johtoa ja varsinkin urheilutoimenjohtajaa Mika Lönnströmiä https://www.is.fi/haku/?query=mika+lonnstromia kohtaan.

Mikä oli syy sille, ettei Kuusijärvi saanut sopimusta HIFK:hon?

Kaveriporukasta ammattilaisryhmäksi