Mohammad, 26, hiljensi valkeakoskelaisen rasistin rohkealla ratkaisulla – tähtää nyt temppuun, johon vain yksi suomalainen on pystynyt

Mohammad, 26, hiljensi valkeakoskelaisen rasistin rohkealla ratkaisulla – tähtää nyt temppuun, johon vain yksi

28 000 asukkaan pakolaisleiriltä Kuopioon

Loputonta pelin opiskelua





Tuomarointi ei elätä, mutta se on elämä