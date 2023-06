Supertähti avautuu kauheasta sairaalareissustaan Moskovassa – venäläisten lääkärien radikaali ehdotus järkytti

Tuberkuloosi

– Tuberkuloosi on yleisimmin keuhkoissa ilmenevä tartuntatauti, mutta sitä voi esiintyä muissakin elimissä, kuten imusolmukkeissa ja luustossa.

– Keuhkotuberkuloosi tarttuu ilmavälitteisesti. Tartunta vaatii yleensä pitkäaikaisen oleskelun samoissa tiloissa tartuttajan kanssa.

– Maailmanlaajuisesti tuberkuloosi on merkittävä sairaus, mutta Suomessa se on käynyt yhä harvinaisemmaksi. Siihen sairastuvat kantasuomalaisista pääasiassa iäkkäät henkilöt, joiden lapsuudessa saama tartunta aktivoituu iän myötä. Sairastumisen vaara on suurempi alkoholisteilla sekä henkilöillä, joiden puolustuskyky on heikentynyt tai jotka ovat muuttaneet Suomeen maista, joissa tuberkuloosi on yleinen.

– Keuhkotuberkuloosin oireita ovat pitkittynyt, vähintään 2–3 viikkoa jatkunut yskä, pitkäaikaisen yskän paheneminen, keuhkoista nouseva lima, hengenahdistus, rintakipu ja ysköksissä näkyvä veri. Muita tuberkuloosiin liittyviä yleisoireita ovat jatkuva lämpöily, yöhikoilu, uupumus, ruokahaluttomuus ja laihtuminen.

– Tuberkuloosin hoito kestää vähintään kuusi kuukautta. Hoidossa käytetään usean eri mikrobilääkkeen yhdistelmiä.

Lähde: Terveyskirjasto.fi